VIDEO: Caceroladas en Madrid y Barcelona a pocas horas de que el Congreso vote los decretos sobre vivienda

A las 20:00 horas estaba convocada una 'cacerolada' frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid para reclamar la convalidación de los decretos ley sobre vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros y serán sometidos a votación el viernes en el Congreso de los Diputados.

Los asistentes, con sus sartenes, cacerolas, silbatos o llaves, han comenzado antes su convocatoria con gritos de 'fuera rentistas de nuestros barrios', 'viva la lucha de la clase obrera' o 'Ayuso, Almeida, iros a la mierda'.

Se ha activado un dispositivo policial con al menos ocho furgones y vehículos antidisturbios de la Policía Nacional frente al consistorio madrileño y otros dos cerca de la sede de Banco de España.

En otros ayuntamientos del país como Barcelona también se han producido 'caceroladas'. Además, en la capital se ha hecho un llamamiento para manifestarse frente al Congreso mañana durante la votación que tendrá lugar a las 11:00 horas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.