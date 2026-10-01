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La Policía prepara un dispositivo ante la protesta que pretende rodear el Congreso de los Diputados durante la votación de los decretos de vivienda

Los manifestantes de la acampada de Sol plantean trasladar este viernes la protesta hasta el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la votación de los llamados decretos Maricarmen. Mientras, Isabel Díaz Ayuso ha acudido a la Justicia para pedir el desalojo inmediato de la plaza.

Plaza del Sol

La Policía prepara un dispositivo tras la intención de rodear el Congreso de los Diputados | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La protesta por la vivienda que mantiene ocupada parte de la Puerta del Sol amenaza con trasladar su epicentro hasta el Congreso de los Diputados. Los manifestantes plantean rodear este viernes la Cámara Baja mientras se produce la votación de los conocidos como decretos Maricarmen.

Ante esta convocatoria, la Policía Nacional está preparando un dispositivo especial de seguridad para la jornada, según la información facilitada. La movilización supondría un nuevo paso en las protestas que durante los últimos días han mantenido a cientos de personas acampadas en pleno centro de Madrid.

La tensión coincide, además, con la creciente disputa institucional sobre la continuidad del campamento. La Comunidad de Madrid sostiene que existe una ocupación ilegal del espacio público y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido a los tribunales para solicitar su desalojo inmediato. El Ejecutivo autonómico ha pedido medidas cautelarísimas después de exigir previamente a la Delegación del Gobierno que actuase contra la acampada.

Cuchillos y adoquines en la acampada de Sol

El Ayuntamiento de Madrid también ha alertado de posibles riesgos para la seguridad. El Consistorio ha remitido a la Delegación del Gobierno imágenes de objetos localizados en la acampada, entre ellos adoquines y un cuchillo de grandes dimensiones.

Los manifestantes ofrecen otra explicación. Desde la propia acampada aseguran que únicamente disponen de cuatro o cinco cuchillos y que se utilizan exclusivamente para preparar comida. Muchos de los participantes, además, insisten en que prefieren utilizar cubiertos de plástico.

Un pasillo de seguridad y protección para el Oso y el Madroño

La Policía ha pedido este jueves retirar algunas tiendas de campaña para habilitar un pasillo de seguridad que permita actuar y acceder a la plaza en caso de emergencia.

También se ha vallado el entorno de la estatua del Oso y el Madroño para evitar nuevos daños. El Ayuntamiento había denunciado previamente pintadas en su base y otros comportamientos que considera vandálicos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Crece la acampada de la Puerta del Sol y las tiendas de campaña se despliegan hasta las bocas del metro

Imagen de la Puerta del Sol

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