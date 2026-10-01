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Buscan en los alrededores del río Tajo en Toledo a Diego, un menor de 16 años desaparecido hace varios días

La última vez que fue visto, el joven vestía chándal, sudadera y mochila de color negro.

Diego, un joven desaparecido en Toledo

Diego, un joven desaparecido en Toledo @Sosdesaparecidos

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Un menor d 16 años desapareció el pasado martes 29 de septiembre en Toledo. La Policía Nacional, bomberos y Protección Civil han activado un dispositivo en el entorno del río Tajo, en Toledo, han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía a EFE.

La búsqueda se concentra en una zona cercana a los puentes de La Cava y de San Martín, lugares donde fue visto por última vez. Según la alerta emitida el joven medía 1,64 metros de altura y era de complexión delgada. Y en el momento de la desaparición vestía chándal, sudadera y mochila de color negro.

Tras la denuncia de su desaparición, la Policía Nacional inició una investigación para dar con el paradero de Diego y determinar lo que ha ocurrido. Según las fuentes, los agentes siguen varias líneas e hipótesis.

A las 15:00 horas se han reunido los medios que participan en su localización, cuyos efectos personales han sido recuperados por la Policía Nacional, con el fin de analizar como seguir desarrollándola.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), unidades caninas y la Unidad Aérea de la Jefatura de Toledo con drones, por parte de la Policía Nacional, así como efectivos de la Policía Local, del parque municipal de bomberos y de Protección Civil participan en la búsqueda del menor de 16 años.

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