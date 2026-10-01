El mensaje con el que las personas mayores reivindican su papel activo: "Nos jubilamos del trabajo, no de la vida"

En España las personas mayores de 65 años superan el 21% de la población, un número que va en aumento, y es que cada vez, vivimos más tiempo y en mejores condiciones físicas. La mayoría piensa que los cuidamos, menos de lo que deberíamos porque los podíamos cuidar más y mejor.

Con el paso de los años cambian los tiempos y también puede el concepto de familia. El lema para conmemorar el 'Día Mundial de las Personas Mayores' de este año es 'Nos jubilamos del trabajo no de la vida'. Un mensajes que reivindica el papel activo de las personas mayores y su contribución a la comunidad.

La medicina mejora, y aumenta los años de vida. Cada vez habrá más personas mayores. Desde el año 1990, bajo el patrocinio de la ONU, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. No es solamente atender a quienes necesitan cuidados; también es garantizar que cumplir años no supone perder capacidad de decisión, oportunidades de participación o acceso en igualdad de condiciones a los distintos ámbitos de la vida social.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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