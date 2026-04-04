Noticias de hoy, sábado 4 de abril de 2026

La guerra en Irán, la Semana Santa más cara y las nuevas declaraciones de Feijóo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 4 de abril.

13 militares estadounidenses muertos y 365 heridos, según el Pentágono

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue agravándose en su día 36, con más víctimas, nuevos ataques y sin avances hacia un alto el fuego.

El Pentágono cifra en al menos 13 los militares estadounidenses muertos y 365 los heridos desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, sin contar los episodios más recientes.

Entre los incidentes más graves, destaca el derribo de un caza F-15 en territorio iraní, el primero del conflicto, con un tripulante rescatado y otro desaparecido. También se estrelló un avión A-10 cerca del estrecho de Ormuz, aunque su piloto sobrevivió.

Irán ha intensificado sus ataques contra objetivos de Estados Unidos y sus aliados. En Israel, un misil con munición de racimo impactó en varias ciudades del centro, causando daños materiales y al menos un herido.

La tensión se extiende además a la región, con Hizbulá alertando de un posible nuevo frente en el sur del Líbano ante los planes de Israel.

En el plano diplomático, las negociaciones están bloqueadas: Irán rechaza reunirse con representantes estadounidenses y no acepta las condiciones planteadas. Pese a ello, Donald Trump asegura que el diálogo sigue en pie y ha planteado aumentar el gasto en defensa hasta niveles récord, una propuesta que ya genera críticas internas.

La escalada del petróleo y las tasas turísticas disparan el precio de las pernoctaciones esta Semana Santa

El encarecimiento del petróleo por el conflicto en Oriente Medio, junto al aumento de tasas locales, está elevando el coste del turismo en España. Esta Semana Santa, viajar resulta hasta un 18% más caro que el año pasado, lo que la convierte en la más costosa hasta la fecha.

En destinos como Sevilla, un viaje completo puede rondar los 200 euros por persona, mientras que en ciudades como Barcelona las tasas turísticas han subido, añadiendo hasta 60 euros extra por estancias de cuatro días. Esta subida está llevando a muchos viajeros a buscar opciones más económicas.

Aunque los turistas que optan por destinos más caros suelen elegir hoteles de alta categoría, cada vez más personas reconsideran sus planes ante el aumento generalizado de precios en vuelos, combustible y alojamientos. Aun así, la demanda turística se mantiene alta, con previsiones de 25 millones de visitantes internacionales y un gasto cercano a los 35.000 millones de euros, un 3% más que el año anterior.

Pese al encarecimiento, viajar sigue siendo prioritario para muchos, especialmente hacia destinos de playa y grandes ciudades. Ante la tendencia al alza, se aconseja reservar con antelación, ya que se espera que los precios continúen subiendo.

Feijóo habla con Abascal tras las elecciones de Castilla y León: "No podemos defraudar a la gente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han retomado el diálogo tras las elecciones autonómicas y han acordado seguir negociando para formar gobiernos en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Feijóo ha subrayado que deben llegar a acuerdos porque "no pueden defraudar a la gente", al considerar que los resultados electorales apuntan a ejecutivos de centroderecha con apoyo de Vox.

Ambos partidos han intensificado los contactos en las últimas semanas y ya han mantenido reuniones, como la celebrada en Mérida para avanzar en un programa común. El líder popular insiste en que los partidos deben respetar “el mandato de las urnas” y advierte de que la falta de acuerdos podría pasar factura electoral.

Feijóo ha evitado detallar las conversaciones, pero ha defendido que corresponde a Vox decidir cómo apoyar los gobiernos, ya sea entrando en ellos o desde fuera. No obstante, ha dejado claro que los pactos deben ajustarse a las competencias autonómicas y a la legalidad, tras algunas propuestas de Vox que exceden ese marco.

El dirigente del PP se muestra optimista y confía en cerrar acuerdos, aunque reconoce que el proceso se está ralentizando, en parte por la Semana Santa. Mientras, Vox ya ha expresado su intención de formar parte de los gobiernos.

En paralelo, desde el PP han criticado la situación económica. El vicesecretario Alberto Nadal ha denunciado que España afronta la Semana Santa "más cara de la historia" por el aumento de precios e impuestos, y ha reclamado un cambio de políticas y la convocatoria de elecciones generales.

Además, Feijóo ha cargado contra la política migratoria del Gobierno, calificando de "irresponsable" la regularización masiva de inmigrantes y advirtiendo de que puede generar un efecto llamada y más presión sobre los servicios públicos.

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