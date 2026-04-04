Conflicto Irán
Trump da 48 horas a Irán para alcanzar un acuerdo: "Si no es así desataré el infierno"
La guerra de Irán continúa en su escalada bélica con nuevos ataques, negociaciones sin cerrar y más muertes de ciudadanos que se encontraban en mitad del fuego cruzado.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a Irán, al que ha dado un plazo de 48 horas para cerrar un acuerdo. De no lograrse, advirtió, "se desatará el infierno", en referencia a posibles ataques contra instalaciones energéticas iraníes.
Mientras tanto, la violencia sobre el terreno no da tregua. La ofensiva israelí en Líbano ha dejado, desde el pasado 2 de abril, un balance de 1.422 muertos y 4.294 heridos. Solo en las últimas 24 horas, los ataques han causado al menos 54 fallecidos y 156 heridos. Entre las víctimas se encuentran 126 menores, una cifra que subraya la gravedad de la situación humanitaria.
A su vez, las autoridades iraníes han denunciado ataques contra infraestructuras civiles, incluidas más de 30 universidades, según declaraciones del ministro de Ciencia, Hossein Simai Sarraf. Además, diversas informaciones apuntan a que Irán estaría recurriendo al reclutamiento de menores de 12 años para reforzar sus filas en el conflicto.
En el plano estratégico, Teherán ha anunciado la apertura controlada del estrecho de Ormuz para buques que transporten productos esenciales, siempre bajo coordinación con sus autoridades. Sin embargo, el país ha rechazado por el momento una propuesta de alto el fuego temporal impulsada por Estados Unidos, aunque mantiene abierta la puerta a futuras negociaciones.
Por otro lado, continúa la búsqueda de un piloto estadounidense desaparecido, mientras que Irán ha ofrecido una recompensa por su rescate. Israel, por su parte, ha confirmado la muerte de un soldado en Líbano "por fuego amigo", lo que eleva a 11 el número de bajas en sus filas. En las últimas 48 horas, el Ejército israelí ha atacado más de 340 objetivos en Irán y Líbano en el marco de sus operaciones simultáneas.
El conflicto también tiene repercusiones a nivel internacional. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha iniciado una gira "sorpresa" por países del Golfo Pérsico para abordar la cooperación en materia de defensa, mientras que Francia ha comenzado a conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas afectadas por la inestabilidad regional.
Asimismo, la guerra está impactando en los mercados energéticos, con una subida del precio del combustible que afecta especialmente a aerolíneas de bajo coste, obligadas a reducir o cancelar vuelos.
Con las negociaciones estancadas y la presión internacional en aumento, el conflicto entra en una fase crítica en la que cada movimiento puede marcar el rumbo de una escalada mayor o abrir, aunque de forma remota, la puerta a una salida diplomática.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los primeros peruanos evacuados desde Irán llegan a Turquía, informa la Cancillería local
Los primeros cinco peruanos, entre ellos tres menores de edad, evacuados desde Irán ya se encuentran en Turquía, a la espera de ser trasladados "a un tercer país seguro", informó este sábado la Cancillería de Perú. El ministerio señaló en un breve comunicado en la red social X que una madre con sus tres hijos menores de edad y un estudiante han sido recibidos en Turquía "gracias a los esfuerzos" de la embajada y la sección consular peruana en Ankara. Agregó que los nacionales "reciben asistencia en dicha capital mientras se coordina su traslado a un tercer país seguro". "El Perú reafirma su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el exterior", concluyó el mensaje.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán afirma haber atacado con drones objetivos de EE.UU. en Kuwait y EAU
Mediante un comunicado, el Ejército anunció haber lanzado drones Arash-2 contra un radar de detección de misiles y drones de combate del Ejército estadounidense, así como contra instalaciones de la industria del aluminio en Emiratos Árabes Unidos, además de un cuartel de mando de unidades mecanizadas, blindadas y de helicópteros en Kuwait.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel mata a un gazatí y hiere a otros 5 en un bombardeo contra el centro de la Franja
El Ejército de Israel mató este sábado a un gazatí e hirió a otros cinco tras bombardear un vehículo a la entrada del campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. El fallecido fue identificado como Ahmad Amarien, de 35 años, y tanto su cuerpo como las cinco personas heridas fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en la ciudad de Deir al Balah.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Meloni concluye su gira por el Golfo en EAU pidiendo asegurar la navegación por Ormuz
La primera ministra finalizó este sábado su gira por el golfo Pérsico en los Emiratos Árabes Unidos, donde reclamó que se asegure la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz como paso necesario para el fin de las hostilidades en la región. Meloni se reunió en EUA con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la última etapa de un viaje de tan solo dos días que la llevó también a Arabia Saudí y Catar, informó en un comunicado la oficina de prensa del Ejecutivo italiano.
La reunión se centró en las perspectivas del conflicto en la región y en las "condiciones necesarias para el cese de las hostilidades", empezando por "la necesidad de asegurar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz". La ministra aprovechó la cita para trasladar su "profunda gratitud" por la ayuda de las autoridades emiratíes en la repatriación de miles de ciudadanos italianos y turistas atrapados en la zona tras el estallido del conflicto.
En el comunicado también se detalla la "fuerte cercanía de Italia a una nación amiga" que calificó de "víctima de continuos ataques de Irán". La visita concluyó con un balance positivo de la cooperación bilateral, acordando un refuerzo de las inversiones recíprocas en los sectores estratégicos de energía, defensa y seguridad.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán informa de ataque contra instalaciones petroquímicas en el suroeste del país
Irán informó de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país. "Alrededor de las 10.45 de la mañana de este sábado (7.15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas", anunció el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | India retoma la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019 a causa de la guerra
El Gobierno de la India confirmó este sábado, 4 de abril, que sus refinerías han retomado la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019, rompiendo así con años de interrupción por la presión de Estados Unidos, debido a las fallas en el suministro global derivadas del conflicto en Oriente Medio. "En medio de las interrupciones de suministro en Oriente Medio, las refinerías indias han asegurado sus necesidades de crudo, incluido el procedente de Irán", declaró este sábado el Ministerio de Petróleo y Gas Natural.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El patriarca maronita de Líbano llama a la esperanza y resiliencia en su mensaje de Pascua
El patriarca de la Iglesia maronita libanesa, Bechara Rai, exhortó este sábado a todos los ciudadanos a "mantener la esperanza y la resiliencia", incluso en medio de la "adversidad" por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el país mediterráneo. "A pesar de estas dificultades, el patriarca exhortó a todos a mantener la esperanza y la resiliencia, haciendo eco del espíritu de la Pascua como tiempo de renovación y perseverancia", dijo en su mensaje de Pascua, recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa.
Resaltó la importancia de "mantener la fe y el optimismo, incluso en medio de la adversidad". Asimismo expresó su "profundo pesar por las víctimas del conflicto que asola el Líbano, impuesto por (el grupo chií libanés) Hizbulá e Israel". También quiso subrayar que este sufrimiento se produce "en violación del derecho internacional que exige la protección de la población civil".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel ataca más de 340 "objetivos" en Irán y Líbano en menos de 48 horas
Este sábado, el Ejército israelí ha atacado de forma simultánea Líbano e Irán. Aseguró haber bombardeado "más de 140 objetivos" en el primer país y más de 200 en la república islámica durante esta jornada. Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba "una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos", así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.
En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un "centro de entrenamiento" de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel confirma que atacó complejo petroquímico en Irán, como había denunciado este país
El Ejército israelí confirmó el ataque a un complejo petroquímico en la ciudad de Mahshahr (Irán), como ya había denunciado la agencia IRNA, que no informó de heridos o víctimas mortales. Según Israel, el bombardeo contra una de las instalaciones busca dañar a las fuerzas armadas del régimen iraní, ya que alega que muchos de los materiales químicos que se producían y exportaban en ella son usados "para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento". "Esta instalación es uno de los principales centros de producción de un componente crítico para misiles balísticos", dice el Ejército.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Dos ataques israelíes en Tiro, sur de Líbano, dañan un hospital y causan 11 heridos
Dos ataques lanzados este sábado por Israel contra la ciudad de Tiro (sur del Líbano), provocó daños en el Hospital Libanés-Italiano, que sigue operando. Dejó 11 heridos, según fuentes oficiales. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública aseguró que los dos ataques de Israel contra la zona de Al Housh, en Tiro, resultó en tres paramédicos de la Defensa Civil libanesa heridos, entre las once personas que sufrieron lesiones.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa, el director del Hospital Libanés-Italiano, Youssef Jaafar, confirmó que el hospital, a pesar de los "bombardeos hostiles que afectaron la zona circundante, continúa operando con normalidad y sin interrupciones". Señaló que las puertas del centro "permanecerán abiertas para brindar la atención médica necesaria, recalcando que el deber humanitario y profesional exige seguir sirviendo a la población en las circunstancias más difíciles".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Grupo opositor pide una reunión de la ONU para examinar las ejecuciones de presos en Irán
Este sábado, el grupo opositor en el exilio Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) reclamó que la ONU se reúna para examinar la intensificación de las ejecuciones de presos por parte del régimen de Teherán, en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel, y adoptar medidas para evitar más muertes.
El CNRI, con sede en Francia, se pronunció así después de que esta madrugada se impusiera la pena capital a otros dos prisioneros, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, considerada terrorista por Teherán y vinculada al CNRI. "Los clérigos gobernantes intentan en vano retrasar por momentos su inevitable caída. Sin embargo, esta sangre derramada injustamente no hará más que avivar la indignación popular y reforzar la determinación de los luchadores por la libertad", manifestó en un comunicado Maryam Rajavi, la líder del CNRI. Rajavi describió a los dos ejecutados como "mártires" que se unen a una larga lista de figuras ejecutadas por el régimen iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel confirma muerte de un soldado "por fuego amigo" en el Líbano, ya son 11 desde marzo
El Ejército israelí confirmó este sábado la muerte "por fuego amigo" de un soldado en el sur del Líbano. Ascienden a 11 los oficiales muertos en la guerra de Irán. El soldado ha sido identificado por el Ejército como Guy Ludar, de 21 años y natural de Yuvalim, quien murió tras ser disparado por error por otro soldado israelí, según una investigación preliminar castrense que sitúa el suceso esta madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, donde los soldados se disponían a arrestar a un sospechoso que presuntamente ayudaba a Hizbulá. Según el comunicado oficial, Ludar cayó "en combate" en el sur del Líbano.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rusia niega que la víctima mortal del ataque a central nuclear en Irán sea de origen ruso
Este sábado, la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, afirma que el guardia de seguridad fallecido en la central nuclear iraní de Bushehr, administrada por Rusia, era de la república islámica. Por lo que se niega su nacionalidad rusa. "Se ha registrado la primera muerte de un trabajador de seguridad de la planta, un ciudadano iraní", informó el director de la agencia estatal, Alexéi Lijachov citado por la agencia de noticias TASS.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Fragmentos de un misil de racimo iraní caen en ciudades del centro de Israel
Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencias.
Un misil con munición racimo dispersa decenas de bombas menores de forma simultánea haciendo mucho más difícil su intercepción. El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Rishon Letzion y Herzliya. "Llegamos al lugar en cuestión de minutos y vimos destrucción, fuego, cristales rotos en el suelo y una densa humareda. Iniciamos una búsqueda exhaustiva en la zona y, afortunadamente, no encontramos heridos", detalló en un comunicado Lior Paz, paramédico del Magen David Adom.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | 30 universidades atacadas desde que empezó el conflicto bélico
El ministro de Ciencia del país, Hossein Simai Sarraf, ha declarado que los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado a más de 30 universidades desde que estalló la guerra a finales de febrero. "Hasta la fecha, más de 30 universidades han sido blanco directo de los ataques".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ataca un carguero de Israel en Bahréin
El Ejército iraní ha anunciado este sábado el ataque a un carguero de propiedad israelí en el puerto de Bahréin. Forma parte de una nueva oleada de ataques contra intereses de EE.UU., y de Israel en los países del golfo Pérsico. "Un buque mercante con el nombre comercial Ishyka, propiedad del régimen israelí y que enarbolaba la bandera de un tercer país, fue atacado con potentes proyectilesnavales en el puerto Jalifa bin Salmán de Bahréin", ha anunciado la Guardia en un comunicado recogido por la agencia semioficial Tasnim, vinculada a esta destacada rama del Ejército de Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | 1.422 los muertos y 4.294 heridos por la ofensiva israelí contra el Líbano
La cifra de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano aumentó este sábado a 1.422 y a 4.294 los heridos desde el pasado 2 de abril, informaron fuentes oficiales.
Tan solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 54 personas y 156 resultaron heridas, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano. Del total de fallecidos, 126 son menores, mientras que 93 son mujeres. Además, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios dejan ya 53 profesionales muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump recuerda a Irán que tiene 48 horas para cerrar un acuerdo o "desatará el infierno"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas. "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió el presidente en su red social, Truth Social. Trump extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un dron provoca un incendio en un yacimiento en Irak
Un ataque con dron tuvo como objetivo este sábado, las oficinas de una empresa de EE.UU. dentro del yacimiento petrolífero de Majnoo, en el sur de Irak. El dron provocó un incendio que fue controlado sin causar víctimas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán recluta a niños de hasta 12 años para combatir
El régimen islamista de Irán está reclutando a niños de 12 años para que combatan contra Estados Unidos e Israel, tal y como denuncian algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Francia lanza préstamos rápidos a pequeñas empresas golpeadas por precios del combustible
El Gobierno de Francia lanzará préstamos de rápido acceso para apoyar a pequeñas y medianas empresas cuya tesorería se esté viendo muy afectada por la escalada de los precios de los hidrocarburos a consecuencia del conflicto en Oriente Medio.
El programa fue anunciado por el Ministerio de Economía y los préstamos se realizarán a través del banco público de inversiones Bpifrance, según detalló este sábado el diario 'Les Echos'. Los préstamos, que se concederán sin necesidad de garantías a una tasa fija de 3,8 %, irán de 5.000 a 50.000 euros. Para poder acogerse a esta medida deberán demostrar que los gastos en combustible representan "como mínimo el 5 %" de su volumen de negocios y deberán cumplir otros criterios, como haber sido creadas al menos hace un año y haber tenido actividad durante al menos doce meses.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán deja la puerta abierta a las negociaciones de paz
Mientras las fuerzas iraníes continúan con la búsqueda del piloto, su ministro de Asuntos Exteriores dejó en principio la puerta abierta a mantener conversaciones de paz con EE.UU. a través de la mediación de Pakistán, pero no dio ninguna señal de que Teherán estuviera dispuesto a ceder a las exigencias de Trump.
"Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad. Lo que nos preocupa son las condiciones para un FIN definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos ha impuesto", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi en su cuenta de X.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel afirma haber atacado instalaciones de la Fuerza Quds, Hizbulá y la Yihad Islámica en Beirut
El Ejército israelí atacó este viernes instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds, a Hizbulá y a la Yihad Islámica Palestina en la capital libanesa de Beirut, según afirmó este sábado en un comunicado. Entre los objetivos se encontraba un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds que, según Israel, "sirve como enlace entre Hizbulá e Irán".
A esto se le suma que el Ejército afirmó que sus tropas atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina, así como un puesto de observación de Hizbulá que bombardeó su Armada. Este sábado, además, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en sus canales una orden de evacuación dirigida a los residentes de las localidades libanesas de Tiro, Hamadiye, Zaquq Al Mufdi y Borj Al Jmali en vistas de ataques inminentes en la zona.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irak cierra el paso fronterizo con Irán por un ataque contra terminal que causa un muerto
Las autoridades iraquíes anunciaron este sábado el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajeroiraquí, informaron fuentes oficiales.
El jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos, Omar al Waeli, indicó a la agencia oficial de noticias iraquí INA que sobre las 10.00 hora local (7.00 GMT) de esta mañana, el cruce de Shalamcheh con Irán fue objetivo de un ataque contra la terminal de pasajeros, lo que causó la muerte de un viajero iraquí y otras cinco personas resultaron heridas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ejecuta a otros dos presos vinculados a un grupo opositor prohibido
Las autoridades iraníes han ejecutado a otros dos presos, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán, anunciaron este sábado la agencia Mizan del Poder Judicial y el grupo opositor. Mizan tildó a los dos ejecutados como "terroristas" pertenecientes al MEK que "llevaban a cabo misiones en consonancia con las órdenes del enemigo invasor". La agencia señala que "fueron ahorcados tras ser juzgados y que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán anuncia el derribo de un dron MQ-1 Predator sobre Isfahán con un "nuevo sistema de defensa avanzada"
La Guardia Revolucionaria ha anunciado este sábado que ha empleado "un nuevo sistema de defensa avanzada" para destruir un avión no tripulado MQ-1 Predator de fabricación estadounidense.
Irán ha asegurado que realizarán operaciones "de emboscada" contra cazas "de quinta generación y drones avanzados". "El dron de las fuerzas terroristas sionistas-estadounidenses" fue derribado sobre el espacio aéreo de la provincia de Isfahán mediante "el nuevo sistema de defensa avanzada del CGRI, bajo el control de la red integrada de defensa aérea del país", comunicaron.
El comandante del Mando General Conjunto de la Defensa Aérea de Irán, el general Alireza Elhami, ha asegurado que "más de 160 drones MQ-9, Hermes, Lucas y de otros tipos del enemigo estadounidense-sionista, así como decenas de misiles de crucero" han sido derribados por los sistemas iraníes y ha aprovechado para anunciar el comienzo de una operación de emboscadas contra los "cazas de quinta generación y drones enemigos avanzados".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |Irán asegura haber rechazado una propuesta de EEUU para un alto el fuego de dos días
Irán ha rechazado una propuesta de alto el fuego de dos días que le ha presentado a EE.UU., tras las supuestas conversaciones entre los dos países para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada contra la República Islámica a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.
"Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 48 horas a través de un país amigo", ha señalado una fuente anónima a la agencia iraní de noticias Fars. Mientras que Donald Trump aseguró este miércoles que las autoridades iraníes han solicitado un alto el fuego, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país persa, Esmaeil Baqaei, negó al día siguiente que existan estas negociaciones, a la vez que acusó a Estados Unidos de realizar "demandas irracionales".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Guardia Revolucionaria designa un nuevo portavoz tras la muerte del anterior en la ofensiva de EEUU e Israel
La Guardia Revolucionaria ha designado al militar Hosein Mohabi como nuevo jefe interino de la Subdirección de Relaciones Públicas y portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el fallecimiento de su predecesor, ha informado la agencia de noticias Fars.
Mohabi asume el cargo tras la muerte de Naini el pasado 20 de marzo. El Ejército de Israel reivindicó la responsabilidad en el asesinato de Naini, asegurando que "desempeñaba funciones de propaganda y relaciones públicas".
Las fuerzas israelíes en un mensaje difundido en redes sociales destacaron que "el asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos cargos del régimen en el marco de la operación", en referencia a la ofensiva junto a Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán autoriza el paso de buques en el estrecho de Ormuz
Irán ha autorizado el paso de buques que transportan productos esenciales hacia sus puertos a través del estrecho de Ormuz, según una carta citada el sábado por la agencia de noticias iraní Tasnim.
Los buques que se dirigen a puertos iraníes, incluidos los que se encuentran actualmente en el golfo de Omán, deben coordinarse con las autoridades y cumplir con los protocolos establecidos para transitar por el estrecho, según Tasnim.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La guerra en Oriente Medio dispara los precios del combustible y presiona a las aerolíneas
Las aerolíneas estadounidenses se enfrentan a los altos precios de los combustibles por la guerra de Irán. Uno de los principales gastos de los aviones que puede hacer que las empresas 'low cost' del sector sufran pérdidas o cancelen vuelos y que los gigantes aumenten su cuota de mercado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel autoriza una protesta antiguerra de 150 personas en Tel Aviv
El Ejército y la Policía de Israel permitirán la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra prevista para este sábado por la tarde en Tel Aviv, mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes fijado por las directrices de seguridad vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra de Irán.
La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo de Israel ordenara este viernes, en respuesta a una petición de ACRI, a la Policía y al Ejército israelí, presentar un plan que permitiera la celebración de las protestas antiguerra convocadas para la tarde de este sábado bajo condiciones de seguridad.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Donald Trump barahá una reorganización de su gabinete
El presidente de Estados Unidos, está barajando una reorganización más amplia de su gabinete tras la destitución de la fiscal general Pam Bondi esta semana. Cualquier posible reorganización podría servir para dar un nuevo impulso a la Casa Blanca, que se enfrenta a un periodo políticamente complicado: la guerra, que ya dura cinco semanas, ha disparado los precios de la gasolina, ha lastrado los índices de popularidad de Trump y ha intensificado la preocupación por las consecuencias para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El OIEA informa que un proyectil impactó cerca de la planta nuclear de Bushehr en Irán
El ataque causó una muerte, un miembro del personal de protección física de la planta. Falleció a causa de un fragmento del proyectil que impacto contra el edificio, que se vio afectado por la onda expansiva y los fragmentos. "No se reportó un aumento en los niveles de radiación", afirmó el OIEA.
La agencia de noticias iraní Tasnim informó el sábado que el incidente no dañó las partes principales de la planta y que la producción no se vio afectada.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EEUU e Irán buscan al piloto desaparecido del primer caza derribado por Teherán
Un soldado estadounidense sigue desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza. Un incidente que, según Donald Trump, no afectará a las negociaciones entre EE.UU. e Irán. Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes ha sido rescatado, pero el otro se encuentra desaparecido. Irán ofrece una recompensa por encontrar al piloto desaparecido.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Pakistán recula y reduce el precio de la gasolina ante las críticas por la reciente subida
Este sábado, Pakistán redujo los precios de la gasolina tras recibir fuertes críticas en las redes sociales y después de que el gobierno anunciada un aumento masivo de los precios de los combustibles en vista de la crisis mundial del petróleo por la guerra en Irán.
El jueves, el precio de la gasolina se incrementó en aproximadamente un 43 %, hasta alcanzar las 458,40 rupias (1,65 dólares) por litro, mientras que el del diésel se elevó alrededor de un 55 %, llegando a las 520,35 rupias (1,87 dólares). Sin embargo, a última hora del viernes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reculó tras las críticas de la población en redes sociales y anunció en un discurso televisado que "el precio de la gasolina, que es de 458 rupias, se reducirá a 378 rupias (1,36 dólares) por litro".
Sharif argumentó que era necesario ofrecer un alivio más amplio, una decisión tomada tras consultar con líderes nacionales y provinciales, ya que los altos precios de los combustibles seguirían dejando a las familias bajo una gran presión económica.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Senegal suspende todos los viajes al extranjero no esenciales de altos cargos
El gobierno de Senegal ha suspendido todos los viajes al extranjero no esenciales de ministros y altos funcionarios, advirtiendo de tiempos "extremadamente difíciles", ya que el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán está elevando los precios mundiales del petróleo y ejerciendo presión sobre el presupuesto nacional.
"Ningún ministro de mi gobierno saldrá del país a menos que sea para una misión esencial relacionada con el trabajo que estamos realizando actualmente", afirmó, anunciando que ya había cancelado sus propios viajes previstos a Níger, España y Francia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Meloni aborda en Arabia Saudí ayuda militar defensiva y urge a asegurar estrecho de Ormuz
La primera ministra de Italia y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, analizaron este sábado la "asistencia militar defensiva" italiana al reino árabe y coincidieron en la urgencia de garantizar "lo antes posible" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
Meloni concluyó hoy su visita a Yeda (Arabia Saudí), primera etapa de una gira "sorpresa" por el golfo Pérsico que la llevará también a Catar y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de abordar la crisis regional y garantizar el suministro energético. Con su visita, la ministra quiso expresar "la cercanía de Italia" con el reino saudí.
Durante la reunión, ambos líderes hablaron sobre la "asistencia militar defensiva proporcionada por Italia" y confrontaron posturas sobre las perspectivas del conflicto y los esfuerzos en curso para una solución diplomática. También debatieron sobre cómo promover un marco regional que permita salir del "actual ciclo de conflictividad".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La policía holandesa investiga una explosión en el Centro de Israel
Las autoridades investigan una explosión ocurrida durante la noche en el Centro de Israel, en la ciudad de Nijkerk, en el centro de Países Bajos. No se reportaron heridos y los daños en el lugar fueron mínimos. Este estaba administrado por la organización benéfica Cristianos por Israel.
Todavía no se sabe si el incidente está relacionado con la serie de ataques contra lugares judíos en Europa desde la guerra de Irán. La policía indicó que no se han realizado arrestos y solicitó la colaboración de testigos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Dubái confirma un ataque que ha afectado a la fachada del edificio de Oracle
El ataque ocurrió días después de que Irán amenazara con atacar un número de tecnológicas estadounidenses. "Las autoridades confirmaron que respondieron a un incidente menor provocado por la caída de metralla de una intercepción aérea sobre la fachada del edificio Oracle" en el distrito de Dubai Internet City, afirmó la oficina de medios de Dubái en su cuenta oficial de X, y añadió que no se han reportado heridos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel afirma los múltiples ataques a Irán
El Ejército israelí informó este sábado de que su fuerza aérea atacó durante la pasada noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y almacenes de misiles balísticos en Teherán. Según un comunicado difundido por el Ejército israelí, sus bombardeos alcanzaron una base de la Guardia Revolucionaria donde, afirman los militares, se almacenaban "misiles destinados a atacar aeronaves".
El comunicado también señala que uno de los objetivos fue una instalación militar iraní encargada de proteger centros de investigación y desarrollo de armamento. El Ejército afirmó además que también fueron atacados un emplazamiento de almacenamiento de misiles balísticos y otros centros relacionados con la producción, investigación y desarrollo de armamento.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | albares condena el nuevo ataque contra la ONU: "No puede ser objeto de ataques"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este viernes, ha condenado el nuevo ataque contra la misión de paz de la ONU en el Líbano: "Mi firme condena ante el nuevo ataque hoy contra FINUL que ha resultado en varios soldados heridos". El ataque ha dejado, al menos, a tres casos azules heridos.
Según el ministro, la FINUL "no puede ser objeto de ataques" y el respeto de la Resolución 1701 y el trabajo de Naciones Unidas es "esencial para la seguridad en la región".
"Esta tarde, una explosión dentro una posición de la ONU cerca de Odaise hirió a tres pacificadores, dos de ellos de gravedad. Todos ellos están siendo actualmente evacuados a un hospital", dijo en un comunicado la portavoz de la misión, Kandice Ardiel, al agregar que todavía se desconocen las causas de la deflagración.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: División política en EEUU ante el coste creciente de la guerra
El aumento del gasto militar propuesto por la Casa Blanca ha generado tensiones incluso dentro del propio partido del presidente.
Mientras el conflicto con Irán acumula bajas y sigue sin avances diplomáticos, surgen voces que exigen mayor control del Congreso antes de ampliar la implicación militar.
Este debate interno refleja las dudas sobre la estrategia y el coste de la guerra, en un contexto donde la situación sobre el terreno continúa deteriorándose.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: El silencio de Washington alimenta la incertidumbre en plena crisis
La falta de información oficial sobre el derribo del caza y la desaparición de un militar estadounidense ha incrementado la incertidumbre. Ni el Pentágono ni el mando militar han ofrecido detalles, en una estrategia de hermetismo que contrasta con la gravedad de los hechos.
Esta ausencia de claridad se produce en un momento crítico, con negociaciones bloqueadas y una escalada de ataques en la región, lo que deja abiertas múltiples incógnitas sobre el rumbo del conflicto.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel y Líbano entran en una espiral de tensión
El conflicto entre Washington y Teherán ya no se limita a dos actores. Los recientes ataques en Israel y las advertencias de Hizbulá ante los planes israelíes en el sur del Líbano reflejan una creciente expansión regional.
Esta dinámica multiplica los riesgos y complica cualquier intento de contención. A medida que más actores se ven implicados, la posibilidad de una escalada mayor aumenta, mientras las iniciativas diplomáticas pierden fuerza en un entorno cada vez más volátil.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Soldado estadounidense desaparecido en Irán y negociaciones bloqueadas
El conflicto entre Estados Unidos e Irán entra en su día 36 marcado por la desaparición de un militar estadounidense tras el derribo de un caza F-15 en territorio iraní. Aunque uno de los tripulantes fue rescatado, continúa la búsqueda del segundo, mientras otro avión militar, un A-10, se estrelló casi al mismo tiempo, con su piloto salvado.
Pese a la gravedad del incidente, el presidente Donald Trump sostiene que no afectará a las negociaciones con Teherán. Sin embargo, los intentos de alcanzar un alto el fuego están estancados, ya que Irán rechaza reunirse y considera inaceptables las condiciones propuestas por Washington.
La tensión regional también aumenta con advertencias de Hizbulá ante los planes de Israel en el sur del Líbano, mientras continúan los ataques iraníes, incluido un reciente misil con munición de racimo que dejó un herido en Israel.
En el plano interno, Trump propone un fuerte aumento del gasto en defensa, una medida que genera divisiones incluso dentro de su propio partido. Paralelamente, el Pentágono cifra en 13 los militares muertos y en 365 los heridos desde el inicio de la ofensiva, sin contar los incidentes más recientes.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Misil iraní con munición de racimo impacta en Israel y deja heridos y daños en varias ciudades
Un ataque iraní con un misil balístico que dispersó munición de racimo causó al menos un herido en el centro de Israel. La víctima es un hombre de 79 años que sufrió lesiones tras ser alcanzado por fragmentos impulsados por la explosión en la zona de Kiryat Ata, cerca de Haifa.
El ejército israelí detectó el lanzamiento y activó las alarmas, instando a la población a refugiarse mientras los sistemas defensivos intentaban interceptar el proyectil.
El impacto del misil afectó a múltiples localidades, generando daños en varias ciudades como Tel Aviv, Petah Tikva y Rosh HaAyin, entre otras. Según informes, el ataque provocó incendios en viviendas y destrozos en edificios, al fragmentarse el misil y dispersar su carga en diferentes puntos.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: EEUU reconoce 13 muertos y 365 heridos tras la ofensiva contra Irán
El Pentágono informó que la operación militar estadounidense contra Irán, iniciada el 28 de febrero bajo el nombre "Furia Épica", ha dejado hasta ahora 13 soldados muertos y 365 heridos. La mayoría de los heridos pertenecen al Ejército, seguido por la Armada, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea, según datos oficiales del sistema de bajas de Defensa.
Entre los fallecidos, siete eran del Ejército y seis de la Fuerza Aérea. Estas cifras podrían aumentar, ya que no incluyen incidentes recientes, como el derribo de un caza F-15 por fuerzas iraníes. Uno de sus tripulantes fue rescatado y continúa la búsqueda de otro.
Además, varios equipos militares estadounidenses han sido atacados en los últimos enfrentamientos, incluyendo helicópteros de rescate y otras aeronaves. En paralelo, un avión A-10 se estrelló en la zona, aunque su piloto fue recuperado con vida.
Pese a la escalada, el presidente Donald Trump aseguró que estos hechos no afectarán las posibles conversaciones con Irán.
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