Trump da 48 horas a Irán para alcanzar un acuerdo: "Si no es así desataré el infierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a Irán, al que ha dado un plazo de 48 horas para cerrar un acuerdo. De no lograrse, advirtió, "se desatará el infierno", en referencia a posibles ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

Mientras tanto, la violencia sobre el terreno no da tregua. La ofensiva israelí en Líbano ha dejado, desde el pasado 2 de abril, un balance de 1.422 muertos y 4.294 heridos. Solo en las últimas 24 horas, los ataques han causado al menos 54 fallecidos y 156 heridos. Entre las víctimas se encuentran 126 menores, una cifra que subraya la gravedad de la situación humanitaria.

A su vez, las autoridades iraníes han denunciado ataques contra infraestructuras civiles, incluidas más de 30 universidades, según declaraciones del ministro de Ciencia, Hossein Simai Sarraf. Además, diversas informaciones apuntan a que Irán estaría recurriendo al reclutamiento de menores de 12 años para reforzar sus filas en el conflicto.

En el plano estratégico, Teherán ha anunciado la apertura controlada del estrecho de Ormuz para buques que transporten productos esenciales, siempre bajo coordinación con sus autoridades. Sin embargo, el país ha rechazado por el momento una propuesta de alto el fuego temporal impulsada por Estados Unidos, aunque mantiene abierta la puerta a futuras negociaciones.

Por otro lado, continúa la búsqueda de un piloto estadounidense desaparecido, mientras que Irán ha ofrecido una recompensa por su rescate. Israel, por su parte, ha confirmado la muerte de un soldado en Líbano "por fuego amigo", lo que eleva a 11 el número de bajas en sus filas. En las últimas 48 horas, el Ejército israelí ha atacado más de 340 objetivos en Irán y Líbano en el marco de sus operaciones simultáneas.

El conflicto también tiene repercusiones a nivel internacional. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha iniciado una gira "sorpresa" por países del Golfo Pérsico para abordar la cooperación en materia de defensa, mientras que Francia ha comenzado a conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas afectadas por la inestabilidad regional.

Asimismo, la guerra está impactando en los mercados energéticos, con una subida del precio del combustible que afecta especialmente a aerolíneas de bajo coste, obligadas a reducir o cancelar vuelos.

Con las negociaciones estancadas y la presión internacional en aumento, el conflicto entra en una fase crítica en la que cada movimiento puede marcar el rumbo de una escalada mayor o abrir, aunque de forma remota, la puerta a una salida diplomática.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.