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La escalada del petróleo y las tasas turísticas disparan el precio de las pernoctaciones esta Semana Santa

El aumento del precio del petróleo junto con las nuevas tasas turísticas han encarecido un 18% los precios de los viajes esta Semana Santa.

La escalada del petróleo y las tasas turísticas disparan el precio de las pernoctaciones esta Semana Santa

La escalada del petróleo y las tasas turísticas disparan el precio de las pernoctaciones esta Semana Santa

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Iman Benataya
Publicado:

El aumento del precio del petróleo a raíz del conflicto en el Oriente Medio, junto con el incremento de las tasas autonómicas y locales, está haciendo que las pernoctaciones en España sean cada vez más caras. Esta Semana Santa los viajeros se enfrentan a un sobrecoste de hasta un 18% en comparación con el año pasado, lo que convierte esta Semana Santa en la más cara de la historia.

En ciudades como Sevilla, el incremento de precios se refleja en el coste de un viaje completo, que se eleva hasta los 200€ aproximadamente por persona si se consideran vuelos, alojamiento y comidas. Por su parte, destinos como Barcelona, ya de por sí populares, han incrementado las tasas turísticas, lo que añade hasta 60€ extra por persona para una estancia de cuatro días. Este sobrecoste está generando que muchos turistas opten por buscar alternativas más económicas para sus vacaciones.

El perfil de los turistas que eligen destinos más caros sigue siendo predominantemente el de quienes buscan alojarse en hoteles de 4 o 5 estrellas. Pero cada vez más viajeros se ven obligados a reconsiderar sus opciones. Aunque los precios de vuelos, gasolina y hoteles siguen subiendo, el turismo nacional sigue mostrando una gran demanda, con un estimado de 25 millones de turistas internacionales esperados este año, y un gasto total que rondará los 35.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 3% respecto al año pasado.

A pesar de este aumento, las vacaciones siguen siendo una prioridad para muchos, con la playa y las principales ciudades españolas como destinos preferidos.

Ante esta situación de inflación en los precios, se recomienda reservar las vacaciones de verano con antelación, ya que se espera que los precios sigan incrementándose.

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