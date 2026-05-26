Aumenta la demanda para obtener el carnet de conducir para coche automático: "Cada vez nos piden más esta opción"

Es el futuro, eso lo están comprobando ya quienes están pensando en comprarse un coche. "Cada vez es más complicado encontrar un coche de cambio manual", nos dice Jesús Cernadas. Posiblemente por ello, en su academia, Autoescuela Montecarlo en Santiago, constata cada día el incremento de la demanda del permiso de conducir automático.

"Es el llamado 'código 78', una excepción que te permite conducir solo coches automáticos; con él no puedes conducir un coche de cambio manual", explica. Pero, si tenemos en cuenta que los eléctricos y los híbridos son automáticos, y que cada vez más modelos "tradicionales" se suman también a esta tendencia, es lógico el aumento.

Con el código 78, el permiso puede salir hasta 300 euros más barato

Aunque todavía hay quien se resiste, lo cierto es que la mayoría se adapta rápido: "El que prueba un coche automático ya no quiere uno manual", explica Jesús. Entre las ventajas, para empezar, la comodidad. "Te olvidas del embrague. Acelerador y freno, como los coches de choque prácticamente", sonríe. Y sin las marchas, eliminas parte del trabajo. "Te quitas todo el estrés de si sabré o no conducir, el cambio es total", continúa.

Además está la cuestión del precio. "Las prácticas con el coche automático son dos euros más caras que con el manual, pero lo normal es hacer como mucho la mitad de prácticas. Es decir, sacarte el carnet de conducir con un coche manual, aprobando todo a la primera, te puede salir por unos 900 euros. En el modo automático; por 650 lo puedes obtener".

"El que se va a comprar un coche sabe que será automático casi seguro"

"Hay gente mayor, por ejemplo, que decide hacerlo así porque es más sencillo. El que se va a comprar un coche ya sabe que será automático casi seguro", explica este profesor, que asegura que cada semana son más los que preguntan.

En la calle, como siempre, opiniones de todos los tipos. La mayoría de los jóvenes todavía opta por el manual porque cuenta con conducir el coche de sus padres en los primeros años: "Es el que tengo en casa, no me queda otra", explica un estudiante en el campus de la Universidad de Santiago. Aunque la sencillez les llama la atención: "Llevo ya tiempo matriculada y no me pongo; la verdad es que igual es una manera de hacerlo más fácil, olvidándome de las marchas".

Lo que sí les afecta a todos, tanto a los que optan por el automático como a los que prefieren el manual, es la falta de profesores de autoescuela. Un problema especialmente preocupante a las puertas del verano, temporada alta en este sector. "Yo tengo decenas de llamadas a diario de gente esperando para sacarlo, pero no tenemos más sitio. Y no soy yo, somos todas las autoescuelas; es un problema nacional", relata Jesús.

Listas de espera enormes tienen en vilo al sector: "Te llaman y te dicen que es urgente, que lo necesitan para un trabajo que les está esperando, que se tienen que ir fuera… un montón de cosas, pero no puedes hacer más". Por el momento un problema de difícil solución a corto plazo.

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