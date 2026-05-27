Investigan a policías en Sevilla por quedarse con camisetas de fútbol decomisadas en operativos

La Policía Local de Sevilla mantiene abierta una investigación interna por una presunta apropiación indebida de material intervenido en actuaciones contra la venta ambulante ilegal, según han confirmado fuentes municipales a Antena 3 Noticias.

Aunque no han trascendido detalles oficiales sobre los hechos, las pesquisas estarían relacionadas, al parecer, con camisetas de fútbol decomisadas durante operativos policiales desarrollados en la ciudad en los últimos meses. Según distintas informaciones, algunos agentes podrían estar siendo investigados por la supuesta desaparición de parte de ese material intervenido.

La investigación partiría presuntamente de una denuncia relacionada con prendas falsificadas requisadas en una actuación policial llevada a cabo durante la pasada campaña navideña. En aquellas fechas, la Policía Local desarrolló varios dispositivos contra la venta ambulante en zonas comerciales de la ciudad, donde se intervinieron cientos de artículos deportivos supuestamente falsificados.

Por el momento, desde el Ayuntamiento insisten en que la investigación sigue abierta, sin que existan conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.

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