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Efemérides de hoy 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 27 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 27 de mayo?

Efemérides de hoy 27 de mayo de 2026: Terremoto en la isla de Java

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El 27 de mayo de2006, un fuerte terremoto de 6,2 grados de la escala de Richter sacude la isla indonesia de Java. El seísmo golpea con especial dureza el centro de la isla, donde miles de viviendas se vienen abajo mientras sus habitantes aún duermen. La combinación de la escasa profundidad del temblor y la fragilidad de muchas construcciones provoca un balance humano estremecedor: más de 8.000 personas pierden la vida.

Las horas posteriores al terremoto estuvieron marcadas por el caos, los rescates improvisados y hospitales desbordados por la llegada masiva de heridos. El Gobierno indonesio desplegó al ejército para apoyar las labores de emergencia, mientras la ayuda internacional comenzaba a movilizarse ante la magnitud del desastre. Aquella tragedia volvió a recordar la extrema vulnerabilidad de Java, una de las regiones más pobladas del planeta, situada en una zona de intensa actividad sísmica donde la tierra, de forma recurrente, pone a prueba la capacidad de resistencia de sus habitantes.

Un 27 de mayo, pero de1931, el físico suizo Auguste Piccard y su asistente Paul Kipfer logran alcanzar la estratosfera por primera vez en la historia. Encerrados en una cápsula presurizada de diseño experimental y elevada por un enorme globo, ambos científicos demostraron que el ser humano podía sobrevivir más allá de los límites conocidos de la atmósfera. Aquella arriesgada ascensión no fue solo una proeza técnica, sino un punto de inflexión para la investigación científica, al abrir la puerta al estudio directo de las capas altas del aire y anticipar una nueva era en la exploración de entornos extremos, donde la tecnología comenzó a extender de forma decisiva las fronteras de lo posible.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de mayo?

1912.- Mueren 69 personas y más de un centenar resultan heridas en el incendio del cine ‘La Luz’ en la ciudad castellonense de Villarreal.

1933.- Inauguración de la Exposición Universal de Chicago.

1941.- El acorazado alemán ‘Bismarck’ es hundido por barcos de guerra británicos en el Atlántico Norte.

1933.- Alfonso Sastre obtiene el Premio Nacional de Teatro por su obra por su obra ‘Jenofa Juncal’.

1994.- El Nobel de Literatura ruso Alexandr Solzhenitsyn regresa a Rusia después de veinte años de exilio en EEUU.

2014.- El papa Francisco afirma que el celibato sacerdotal no es un dogma y se puede hablar de ello.

2015.- Siete dirigentes de la FIFA son detenidos en Suiza por corrupción.

2015.- El Estado Islámico asesina a 20 miembros del régimen sirio en el teatro romano de Palmira.

2016.- Barack Obama se convierte en el primer presidente de EE.UU. en visitar Hiroshima, escenario del lanzamiento de la bomba atómica, al final de la Segunda Guerra Mundial.

2019.- El emérito rey Juan Carlos anuncia su retirada de las actividades institucionales desde el 2 de junio.

2022.- La Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompe con el Patriarcado de Moscú por apoyar la "operación militar especial" rusa en Ucrania.

¿Quién nació el 27 de mayo?

1881.- Cesáreo Bernaldo de Quirós, pintor argentino.

1913.- Vicente Calderón, ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid.

1923.- Henry Kissinger, político estadounidense de origen alemán.

1940.- Mariano Haro, atleta español.

1943.- Eduardo "Teddy” Bautista García, músico y compositor español.

1951.- María Pilar Cuesta (Ana Belén), actriz y cantante española.

1994.- Willy Hernangómez, jugador de baloncesto, español.

¿Quién murió el 27 de mayo?

1564.- Juan Calvino, teólogo reformista protestante francés.

1840.- Niccolo Paganini, violinista y compositor italiano.

1910.- Robert Koch, médico alemán, descubridor del bacilo de la tuberculosis.

1964.- Jawaharlal Nehru, ex primer ministro de la India.

2000.- Donato Racciatti, músico y compositor ítalo-uruguayo, una de las principales figuras del tango.

2004.- Umberto Agnelli, empresario italiano, expresidente de Fiat.

2022.- Angelo Sodano, cardenal italiano.

¿Qué se celebra el 27 de mayo?

Hoy, 27 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Nutria.

Horóscopo del 27 de mayo

Los nacidos el 27 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 27 de mayo

Hoy, 27 de mayo, se celebra santa Restituta y los santos Agustín de Cantorbery y Julio.

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