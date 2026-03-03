Muere por una obstrucción intestinal tras dos altas médicas por "gastroenteritis" en Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud se enfrenta a una reclamación de responsabilidad patrimonial tras el fallecimiento de un varón de 46 años en abril de 2025. El caso está dirigido por el letrado especialista en denuncias por negligencias sanitarias, Pedro Arnaiz, quien tras obtener la historia clínica íntegra mediante diligencias preliminares, ha formalizado la reclamación previa ante el SAS, que dispone ahora de un plazo de seis meses para dictar una resolución expresa. En caso de que no haya respuesta en ese periodo, el silencio administrativo permitirá a la familia interponer la demanda judicial de inmediato.

Los hechos comenzaron el 3 de marzo del año pasado cuando el paciente acudió con su esposa al Hospital San Juan de Dios de Bormujos, alegando un fuerte dolor en la zona abdominal junto a otros síntomas como vómitos. Una dolencia que ya se había manifestado con anterioridad, habiendo requerido de asistencia urgente por la intensidad que presentaba. Pese a que los síntomas eran recurrentes, los facultativos le diagnosticaron una gastroenteritis aguda tras realizarle una radiografía simple, dándole el alta esa misma noche.

Primer diagnóstico: gastroenteritis aguda

Sin embargo, la dolencia nunca remitió. Un mes después, el 4 de abril, el hombre acudió de nuevo a urgencias con la misma sintomatología, esta vez al Hospital Universitario Virgen Macarena. Pese a los antecedentes y a la persistencia de los síntomas durante tres semanas, el protocolo inicial se limitó nuevamente a una radiografía de abdomen que indicó "gas y heces en marco cólico".

Según consta en la reclamación, los facultativos intentaron darle el alta por segunda vez, pero la firme oposición de su esposa ante la evidente gravedad del paciente obligó a su ingreso en planta para realizar pruebas de mayor calado.

Segundo diagnóstico: Obstrucción por una hernia intestinal

Fue a la mañana siguiente cuando un TAC con contraste reveló la verdadera gravedad de la situación: una obstrucción intestinal provocada por una hernia interna o vólvulo, con claros signos de "sufrimiento de asas". Un cuadro mucho más grave que de no haber sido por la insistencia de la esposa del paciente, no se hubiese ni siquiera diagnosticado.

A pesar de que el informe radiológico sugería una emergencia vital, la intervención quirúrgica no se inició hasta casi nueve horas después. El escenario que se encontraron los cirujanos al abrir el abdomen fue desolador: una isquemia mesentérica masiva con necrosis total del tejido intestinal.

Tras constatar que el daño era incompatible con la vida, el paciente fue trasladado a Medicina Interna para recibir sedación paliativa, falleciendo apenas 24 horas después.

El abogado Pedro Arnaiz califica de "inadmisible" la gestión del caso, argumentando que se perdió una oportunidad crucial de supervivencia por no haber actuado con la diligencia que exigía un cuadro de obstrucción intestinal documentado. La familia sostiene que el funcionamiento anormal del servicio público de salud y que los facultativos desestimasen sistemáticamente la gravedad de los síntomas desde el primer momento, privó al fallecido de un tratamiento temprano que podría haber cambiado el desenlace fatal que tuvo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.