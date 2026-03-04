Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

El 4 de marzo de 2002, los astronautas John Grunsfeld y Rick Linnehan de la NASA comienzan la primera caminata espacial de la Servicing Mission 3B (Misión de Servicio 3B), la misión espacial encargada de cambiar diferentes partes del telescopio espacial Hubble. La operación comenzó tres días antes, con el lanzamiento que pondría fuera de órbita el trasbordador en el que viajaban los especialistas. El mantenimiento tenía como principal objetivo instalar en el telescopio la Advanced Camera for Surveys, que remplazó la Faint Object Camera. Con esta actualización tecnológica, el telescopio Hubble estaba preparado para seguir tomando nuevas fotos al cosmos.

Un 4 de marzo, pero de 1861, Abraham Lincoln jura el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Esta fecha fue clave, un punto de inflexión que pondría sobre la balanza el futuro de la joven nación norteamericana. El republicano pasó a la historia por diversas razones, lideró a la Unión durante la Guerra de Secesión contra la Confederación sureña y más importante, bajo su administración la esclavitud hacia la población afroamericana quedó abolida. Los cuatro años de su mandato han inspirado a las generaciones venideras estadounidenses, su figura es entendida por los estadounidenses como la de un tótem que representa “libertad”. Lincoln sería asesinado el 15 de abril de 1865 por John Wilkes Booth.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de marzo?

1789.- Entra en vigor la Constitución de Estados Unidos, la ley suprema federal más antigua establecida actualmente en el mundo.

1826.- El Congreso argentino acuerda que Buenos Aires sea la capital de la República.

1923.- El físico alemán Albert Einstein es investido académico extraordinario de la Real Academia de Ciencias por el rey Alfonso XIII.

1955.- La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid crea la cátedra Rosalía de Castro para el estudio de la lengua, literatura e historia gallegas.

1960.- Un atentado terrorista causa la explosión del carguero francés 'Le Coubre', con armamento para el Gobierno cubano, en el puerto de La Habana y provoca 100 muertos y más de 200 heridos.

1978.- La serie de animación japonesa 'Mazinger Z' se estrena en la televisión española.

1997.- Estonia se convierte en el primer país del mundo en adoptar el voto masivo por Internet en unas elecciones nacionales.

2005.- El exministro ucraniano de Interior, el general Yuri Krávchenko, es hallado muerto en su casa de Kiev, cuando debería comparecer en el esclarecimiento del asesinato del periodista Gueorgui Gongadze en 2000.

2020.- Científicos chinos describen la estructura completa de la proteína ACE2, que usa el coronavirus SARS-CoV-2 para entrar en las células humanas.

2022.- Rusia toma el control de la central atómica de Zaporiyia en Ucrania.

2024.- Francia incluye el aborto en Constitución.

¿Quién nació el 4 de marzo?

1678.- Antonio Vivaldi, compositor.

1932.- Ryszard Kapucinski, periodista, escritor e historiador polaco.

1943.- Lucio Dalla, cantautor italiano.

1952.- Umberto Tozzi, cantante italiano.

1982.- Mariano Altuna, piloto de automovilismo argentino.

1983.- Drew Houston, empresario estadounidense.

¿Quién murió el 4 de marzo?

1925.- Moritz Moszkowski, compositor y pianista de origen polaco.

1960.- Leonard Warren, barítono estadounidense.

1992.- Néstor Almendros, director de fotografía español.

1993.- Miguel de Molina, cantaor español.

2016.- Tony Dyson, ingeniero británico que creo R2-D2.

2023.- Francisco José Ayala, investigador y biólogo español.

2024.- Ramón Masats, fotógrafo español.

¿Qué se celebra el 4 de marzo?

Hoy, 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Obesidad.

Horóscopo del 4 de marzo

Los nacidos el 4 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo, se celebra san Beato Umberto.