Amplio dispositivo contra el narcotráfico en Barcelona: los Mossos registran 9 viviendas y decomisan grandes cantidades de droga

A primera hora de la mañana, los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo entre Barcelona y L'Hospitalet del Llobregat en una operación contra el tráfico de cocaína y hachís. La operación, bautizada Tritón, formada por 150 efectivos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), ARRO, Brimo, las unidades Canina y de Drones, ha realizado 9 entradas a pisos; 3 en la ciudad condal y 6 en Hospitalet, la mayoría en el barrio de La Florida.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, durante los registros la policía ha decomisado grandes cantidades de droga y también importantes cantidades de dinero en efectivo. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que la organización tenía vínculos con grupos criminales de Italia. Durante la operación, en fase muy inicial, se han realizado varias detenciones, todavía sin determinar, ya que se ha decretado el secreto de sumario.

Otras operaciones contra organizaciones vinculadas a grupos criminales de Italia

No es la primera vez que los Mossos golpean una red de narcotráfico con conexiones italianas. El pasado mes de febrero, con la colaboración de la Guardia di Finanza, se desmanteló una mafia que se dedicaba al tráfico de hachís a escala internacional y también al blanqueo de dinero.

La acción policial acabó con catorce arrestados en España e Italia, la intervención de drogas y dinero en efectivo. En esa ocasión se realizaron registros simultáneos en Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès, así como en Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza).

