Un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid

Una persona ha fallecido atrapada bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid.

Además del fallecido, otros tres heridos han podido ser rescatados con vida. En este momento los bomberos tratan de rescatar a una quinta persona que permanece atrapada bajo los escombros, aunque con vida, ya que está guiando a los efectivos con su voz para encontrarla lo antes posible.

Efectivos de Emergencias, así como voluntarios de Protección Civil de Olmedo y Fresno el Viejo, se han desplazado rápidamente hasta el lugar del derrumbe.

El suceso ha tenido lugar poco antes de la siete de la tarde de este martes, momento en el que se han recibido varias llamadas alertando de lo que había ocurrido.

El interior del edificio estaba en obras

La vivienda de dos plantas se ha venido abajo en la Plaza Mayor de la localidad. El interior del domicilio derrumbado se encontraba en obras.

Hasta el lugar del derrumbe también se han desplazado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar.