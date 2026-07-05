Noticias de hoy, domingo 5 de julio de 2026

La situación en Venezuela tras el terremoto, los incendios y la ola de calor, entre las noticias más destacadas de la jornada.

Aumentan a 35 los españoles muertos mientras 140 continúan desaparecidos

Tras los terremotos sufrimos en Venezuela, la cifra oficial de víctimas asciende a 2.954 muertos y 16.592 heridos.

Entre los afectados hay 35 españoles fallecidos y 140 desaparecidos, mientras los equipos de rescate intentan salvar a 11 ciudadanos localizados bajo los escombros.

El Gobierno ha aprobado ayudas económicas para los damnificados y trabaja en la recuperación de infraestructuras, como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

En las zonas más afectadas continúan las protestas por la escasez de ayuda y las demandas para mantener las labores de búsqueda.

Al mismo tiempo, avanzan la retirada de escombros, la restauración de las comunicaciones y la atención sanitaria con apoyo internacional.

Once personas heridas en el incendio de La Bisbal (Girona), la mayoría civiles y bomberos

El incendio forestal de La Bisbal d'Empordà (Girona) ha dejado once heridos, entre ellos civiles, bomberos y un miembro de la UME, mientras los servicios de emergencia también ofrecen apoyo psicológico a las personas afectadas.

La evolución del fuego ha permitido levantar el confinamiento y autorizar el regreso de los vecinos evacuados, aunque el incendio, que ha calcinado unas 2.300 hectáreas, sigue bajo vigilancia.

Cerca de 600 efectivos trabajan para controlar especialmente el flanco derecho, el más preocupante por el riesgo de propagación debido al calor y al viento.

Las autoridades mantienen algunas carreteras cortadas y piden a la población que evite acercarse a la zona para no dificultar las labores de extinción.

Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados

España afronta desde este domingo la segunda ola de calor del verano, que se prolongará al menos hasta el miércoles, con avisos activados en 14 comunidades autónomas.

La Aemet prevé temperaturas muy por encima de lo habitual, con máximas superiores a los 40 grados en numerosos puntos del país y valores de hasta 44 o 45 grados en zonas de Andalucía, Extremadura y Aragón.

Aunque el episodio remitirá a mediados de semana, el calor seguirá siendo intenso, con temperaturas de entre 35 y 39 grados en muchas regiones.

En cuanto al tiempo, predominará el ambiente soleado en la Península y Baleares, con algunas nubes altas y posibles chubascos aislados en áreas de montaña, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto.

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