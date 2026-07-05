Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Miriam salió a pasear por la playa de Somo cuando a uno de sus perros, Charlie, le llamó la atención algo. "Encontró un excremento humano y le dio dos lametadas", nos explica.

Minutos más tarde, el animal comenzó a hacer cosas extrañas. Se quedó con una de las patas traseras levantada hacia atrás y mirando fijamente a la pared sin atender las órdenes de su dueña.

En el veterinario descubrieron que había ingerido heces humanas de un consumidor de cannabis. Los síntomas son variados. "Tienen unas respuestas muy exageradas al tacto, a la luz, a los ruidos, desorientación, descoordinación y se orinan encima", nos enumera María Fernández, veterinaria de la clínica veterinaria Somo.

En la mayoría de estos casos es necesario hospitalizar al animal. María asegura que todos los años, en mes y medio de verano, suelen tener tres o cuatro casos. Miriam llegó; se asustó muchísimo. Llegó a pensar que su perro estaba sufriendo un ictus.

Hay quien piensa que en la raíz del problema está un tipo de turismo. El nómada con camper. En temporada estival, la localidad cántabra se llena de este tipo de vehículos que no están equipados con un inodoro y los dos baños públicos que se instalan son muy escasos.

Los dueños de perros no pueden evitar sentirse preocupados. Una vecina nos subraya que están perjudicando a animales, pero que también pueden pasar niños jugando. Otros enfatizan lo surrealista de la situación. Junto a la playa canina, otra mujer nos asegura haberse encontrado a una persona haciendo sus necesidades. Nos añade que no quiso gritarle por no meterse en líos. Su madre nos subraya, con cierta rabia, que para hacer eso tienen los bares.

Charlie está bien. Aunque no puede comprender cómo su paseo de todos los días se transformó en el más perturbador y desconcertante viaje.

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