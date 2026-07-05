Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

DROGAS

Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Cada año, en verano, se dan varios casos que requieren habitualmente la hospitalización del animal.

Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Publicidad

Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
Publicado:

Miriam salió a pasear por la playa de Somo cuando a uno de sus perros, Charlie, le llamó la atención algo. "Encontró un excremento humano y le dio dos lametadas", nos explica.

Minutos más tarde, el animal comenzó a hacer cosas extrañas. Se quedó con una de las patas traseras levantada hacia atrás y mirando fijamente a la pared sin atender las órdenes de su dueña.

En el veterinario descubrieron que había ingerido heces humanas de un consumidor de cannabis. Los síntomas son variados. "Tienen unas respuestas muy exageradas al tacto, a la luz, a los ruidos, desorientación, descoordinación y se orinan encima", nos enumera María Fernández, veterinaria de la clínica veterinaria Somo.

En la mayoría de estos casos es necesario hospitalizar al animal. María asegura que todos los años, en mes y medio de verano, suelen tener tres o cuatro casos. Miriam llegó; se asustó muchísimo. Llegó a pensar que su perro estaba sufriendo un ictus.

Hay quien piensa que en la raíz del problema está un tipo de turismo. El nómada con camper. En temporada estival, la localidad cántabra se llena de este tipo de vehículos que no están equipados con un inodoro y los dos baños públicos que se instalan son muy escasos.

Los dueños de perros no pueden evitar sentirse preocupados. Una vecina nos subraya que están perjudicando a animales, pero que también pueden pasar niños jugando. Otros enfatizan lo surrealista de la situación. Junto a la playa canina, otra mujer nos asegura haberse encontrado a una persona haciendo sus necesidades. Nos añade que no quiso gritarle por no meterse en líos. Su madre nos subraya, con cierta rabia, que para hacer eso tienen los bares.

Charlie está bien. Aunque no puede comprender cómo su paseo de todos los días se transformó en el más perturbador y desconcertante viaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Por qué hay personas que no pueden desconectar en vacaciones

Llegan a España las 'terrazas cronómetro'

Publicidad

Sociedad

Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Perros drogados por comer heces humanas de consumidores de cannabis en Somo

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 5 de julio de 2026

Imagen de la zona calcinada por las llamas

En libertad provisional el trabajador que provocó el incendio de La Bisbal d'Empordà

Coche de la Policía Local de Algeciras
ALGECIRAS

Muere una joven al engancharse en su moto una bandera de Marruecos que llevaba al cuello

Ambulancia de Ibiza
Apuñalamiento

Herido de gravedad un joven holandés tras ser apuñalado en el abdomen en una discoteca en Ibiza

Policía de Palma de Mallorca
Maltrato

Detenido en Palma tras perseguir con un machete a su expareja

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar tras una llamada al 091. Los agentes lo interceptaron previa huida del acusado.

Incendio en un polígono industrial
INCENDIO

Controlado el incendio de una nave con cartón de la empresa de residuos Gersa en un polígono industrial de Barcelona

Doce efectivos se han trasladado al lugar el siniestro para estabilizar el fuego y que no se propague a la segunda nave gemela a la que arde.

Imagen de la playa de Mazagón (Huelva)

Muere un hombre de 79 años tras sufrir un ahogamiento en la playa de Mazagón, Huelva

Once personas heridas en el incendio de La Bisbal (Girona), la mayoría civiles y bomberos

Once personas heridas en el incendio de La Bisbal (Girona), la mayoría civiles y bomberos

Desarticulado en Toledo un grupo criminal que saltaba a camiones en marcha para robar sus mercancías

Desarticulado en Toledo un grupo criminal que saltaba a camiones en marcha para robar sus mercancías

Publicidad