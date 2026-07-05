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ALGECIRAS

Muere una joven al engancharse en su moto una bandera de Marruecos que llevaba al cuello

La mujer llevaba una bandera de Marruecos amarrada al cuello para celebrar el resultado obtenido en el mundial.

Coche de la Policía Local de Algeciras

Coche de la Policía Local de Algeciras Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Policía Local de Algeciras investiga la muerte de una mujer de 39 años que este sábado iba montada en moto con un acompañante cerca de la barriada de San García. La víctima falleció sufrir un accidente por vuelco de una moto. La víctima mortal portaba una bandera de Marruecos amarrada al cuello, cuya tela habría quedado atrapada en la rueda trasera de la motocicleta.

El vehículo, lo conducía el marido de la fallecida, al que la Policía Local realizó en el lugar una prueba de alcoholemia, "que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado".

El alcalde lamenta la desgracia

Informa el Ayuntamiento de Algeciras, que el suceso se produjo alrededor de las 23:00 horas en la intersección de la carretera de Getares con la avenida 28 de Febrero.

Los agentes de la Policía Local desplazados al lugar iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin éxito. La mujer fue trasladada por los servicios sanitarios de emergencia al Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento poco después.

José Ignacio Landaluce, alcalde de la localidad ha afirmado que hay "profunda consternación por esta desgracia" y ha trasladado su "cariño y cercanía a la familia y allegados". "Les acompañamos en su dolor", ha agregado.

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