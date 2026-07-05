Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados

España afrontará desde este domingo la que será la segunda ola de calor del verano. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera que las altas temperaturas se prolonguen al menos hasta el martes 7. Por estas temperaturas, la Aemet mantiene el aviso en 14 comunidades autónomas.

Los datos recopilados y publicados por la Aemet revelan que ya se han superado los 40 grados durante la jornada en varios puntos del país, estando la mayoría de ellos concentrados en las provincias de Jaén, Badajoz, Sevilla y Huelva.

Según indican, se alcanzarán los 38 o 40 en el valle del Miño y de los 37 a 39 grados en el interior de A Coruña. En el cuadrante suroccidental serán generalizadas entre máximas de entre 39 y 41, hasta llegar a los 42 en los valles fluviales.

En la meseta sur, en el Valle del Ebro y depresiones del noroeste habrá temperaturas de entre 37 y 40 grados, y en Baleares también ascenderán, con máximas que en Mallorca podrían llegar hasta los 38 grados.

Según el Índice de Predicción de Extremos, que es una herramienta meteorológica clave que se utiliza en muchos países del mundo para medir la anomalía o la rareza de un fenómeno climático, las temperaturas que se van a registrar en esta ola de calor van a alcanzar valores "muy poco habituales" en zonas de España y en el sureste europeo.

Las comunidades más castigadas por el calor serán Extremadura, Aragón y Andalucía. Durante tres días seguidos, se podrán alcanzar máximas de 42 a 44 grados en estas zonas, incluso con algún registro de 45 grados el miércoles en las provincias de Córdoba y Jaén.

Posiblemente, la ola de calor terminará el miércoles. No obstante, el calor persistirá con máximas de 35 a 39 grados en muchas zonas.

Mucho sol, aunque con nubes altas

Por otro lado, este domingo brillará el sol, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la península y Baleares. Se formarán nubes de evolución en el centro peninsular, que podrían dejar algún chubasco aislado en zonas de montaña.

En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y un ambiente prácticamente despejado en las orientales y al sur.

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