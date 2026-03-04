La número uno del MIR, acusada de copiar en el examen: "La gente tiene muchos prejuicios porque soy rumana y tengo 40 años"

Bianca Ciobanu es estudiante de medicina de la URV y ha obtenido la mejor nota de España en el MIR 2026. Pero ser la mejor no ha acaparado las miradas de la opinión pública, sino su media en la carrera. Al hacerse pública su nota, la más alta de la convocatoria, algunos opositores y excompañeros pidieran revisar el examen, ya que les sorprendió el resultado de la estudiante que, recuerdan, no superó el 7 durante su trayectoria académica.

Ciobanu tiene concretamente una media de 6,69 puntos. "Durante una época pasé una época mala personal", justifica sus resultados durante la entrevista a un equipo de Atresmedia. Aun así, a Bianca no le sorprendieron los resultados obtenidos durante el examen: "nunca esperas ser la número 1, pero en los simulacros ya sacaba notas muy altas, por lo que sabría que iría bien", narra.

Por su parte, en un comunicado, la URV recuerda que las pruebas del MIR son organizadas y corregidas íntegramente por el Ministerio competente, sin participación de la universidad en ninguna fase del proceso. "No nos corresponde valorar ni los resultados obtenidos ni el sistema de evaluación aplicado", ha señalado la institución.

Desde la asociación MIR aseguran que con esa media suele quedar sobre la posición 1.300, y excompañeros la han llegado a definir como una alumna "por debajo de la media". El revuelo ha llevado a la Asociación MIR España a pedir una auditoría al Ministerio de Sanidad, algo con lo que Bianca está totalmente de acuerdo, ya que reitera que no ha copiado, y que de hecho ni fue al baño en ningún momento ni lleva gafas para poder copiar.

"Esto no hubiera pasado ni no fuera una mujer de 40 años y encima rumana", dice, "la gente tiene muchos prejuicios". Además reconoce que se ha sentido muy presionada desde que saltó la noticia, y le ha afectado física y psicológicamente, aunque lo volvería a repetir para demostrarlo.

A quien sí cazaron copiando en el examen de médico interno residente el pasado enero es a un opositor que se examinaba en Santiago de Compostela, lo hizo utilizando gafas de inteligencia artificial (IA) y un reloj inteligente para copiar, de forma que se le expulsó de la oposición.

Sobre el caso de Bianca en cambio, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que no sospechan que la número 1 del MIR copiase en el examen: "no se tiene constancia alguna de que esta persona haya copiado".

