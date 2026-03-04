Encuentran el cadáver de un hombre en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz. Varios trabajadores de la planta alertaron de la posible presencia de un cuerpo sin vida entre restos de basura. Poco después se confirmaba el hallazgo.

El aviso ha tenido lugar cerca de las diez de la mañana de este miércoles, mientras se llevaban a cabo labores de retirada de residuos utilizando maquinaria pesada.

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado varias dotaciones policiales, que han confirmado la presencia de un cadáver activando el protocolo judicial. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

El primer examen forense ha confirmado que se trataba de un hombre de mediana edad y origen africano. Agentes de la Policía Científica, así como de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta practican diligencias para determinar las causas de su muerte.

Hasta el momento no consta ninguna denuncia por desaparición que se relacione con el hallazgo y la investigación continúa abierta.

El cuerpo ha aparecido en una planta de reciclaje situada en el complejo de Las Calandrias, en la zona de El Portal de Jerez de la Frontera.