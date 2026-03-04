Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Policía Nacional

Encuentran el cadáver de un hombre en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz

El cuerpo sin vida ha sido hallado entre basura durante las labores de retirada de residuos con maquinaria pesada. La Policía Nacional ha asumido la investigación.

Imagen de archivo de basura amontonada

Imagen de archivo de basura amontonada A3N

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz. Varios trabajadores de la planta alertaron de la posible presencia de un cuerpo sin vida entre restos de basura. Poco después se confirmaba el hallazgo.

El aviso ha tenido lugar cerca de las diez de la mañana de este miércoles, mientras se llevaban a cabo labores de retirada de residuos utilizando maquinaria pesada.

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado varias dotaciones policiales, que han confirmado la presencia de un cadáver activando el protocolo judicial. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

El primer examen forense ha confirmado que se trataba de un hombre de mediana edad y origen africano. Agentes de la Policía Científica, así como de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta practican diligencias para determinar las causas de su muerte.

Hasta el momento no consta ninguna denuncia por desaparición que se relacione con el hallazgo y la investigación continúa abierta.

El cuerpo ha aparecido en una planta de reciclaje situada en el complejo de Las Calandrias, en la zona de El Portal de Jerez de la Frontera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble

Publicidad

Sociedad

Uno de los jóvenes fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería

"No me colé una pierna de milagro": las quejas de los vecinos sobre el mantenimiento de la pasarela que se derrumbó en Santander

Imagen de archivo de basura amontonada

Encuentran el cadáver de un hombre en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz

Entrevista a la número uno del MIR, acusada de copiar en el examen

La número uno del MIR, acusada de copiar en el examen: "La gente tiene muchos prejuicios porque soy rumana y tengo 40 años"

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR
MIR

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos
Canarias

Detenidos tres extrabajadores de un centro de menores migrantes en Tenerife por malos tratos

La aplicación que avisa a Emergencias tras un accidente de moto
Emergencias

Así es la aplicación que avisa a Emergencias tras un accidente de moto: "Puede salvar muchas vidas"

El dispositivo creado por un ingeniero andaluz tiene dos funciones: un sistema antirrobo y otro de recepción de alerta en caso de accidente

Manuel Párraga, comandante de la UME
DANA Valencia

Un comandante de la UME presente en el Cecopi de la dana a la jueza: "Mandaba la consellera, no Mazón"

Asegura que cuando se tuvo confirmación de la primera víctima mortal, Mazón ya estaba en el Cecopi.

Imagen de archivo de una concentración de profesionales sanitarios

Suben un 26% las denuncias por agresiones a sanitarios en 2025: 138 detenidos

Imagen de archivo de los pies de un bebé

Descubre a los 35 años que fue entregada por error a otra familia al nacer

Día Mundial de la Obesidad

Día Mundial de la Obesidad: ya hay más de 1.000 millones de afectados en el mundo

Publicidad