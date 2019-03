Los nombres del caso Marta del Castillo

Marta del Castillo

La joven de 17 años desapareció el 24 de enero de 2009 en la localidad sevillana de Camas. Marta había quedado con su ex novio, Miguel Carcaño, esa misma tarde noche. A día de hoy, su cuerpo aún no ha aparecido.

Miguel Carcaño

El ex novio de Marta fue detenido 20 días después de la desaparición. Al día siguiente confesó haberla matado. Esa es la única declaración que ha mantenido durante este tiempo, ya que los contínuos cambios en sus confesiones han llevado, incluso, a renunciar a su abogado.

En un primer momento, Miguel dijo que la noche de la desaparición de Marta la había matado golpeándola con un cenicero y que había acudido a sus amigos Samuel Benítez y Javier 'el Cuco' para deshacerse del cuerpo. Miguel dijo en aquel momento que se habían deshecho del cuerpo arrojándolo al río Guadalquivir desde una pasarela peatonal.

La noche del 16 de marzo, Miguel cambió por completo su declaración y confesó al juez que no había sido él quién mató a Marta, sino 'el Cuco'. Además, dijo ante el juez que el arma no había sido el cenicero y que el cuerpo había sido arrojado a unos contenedores de basura y no al río.

Tan sólo unas horas después, Miguel volvió a cambiar la declaración diciendo que tanto él como 'el Cuco' habían abusado sexualmente de Marta antes de matarla con un cable. En esta última declaración, Miguel dice que Samuel Benítez no tuvo que ver nada en los hechos de la noche de la desaparición de Marta.

La novia de Miguel Carcaño

Rocío, de 14 años, vivía con Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta, y mantuvo durante los primeros días después de la detención de Miguel que desconocía la implicación de este en los hechos.

Días después de haber defendido que no sabía nada de los hechos, confesó que Miguel le había reconocido a ella, su madre y su abuela que había matado a Marta del Castillo y se había deshecho del cuerpo arrojándolo al río. Se supone que esta confesión de Miguel se produjo el día siguiente a la desaparición de Marta.

Javier 'El Cuco'

El menor de edad, amigo de Miguel Carcaño, fue detenido tras la primera confesión de este. En un primer momento corraboró todo lo que había confesado Miguel a la Policía y además implicó por primera vez a Javier Delgado, hermanastro de Miguel. Se supone, segun las declaraciones, que a pesar de ser menor de edad, colaboró para deshacerse del cuerpo de Marta transportándolo en el vehículo familiar.

Días más tarde, se retractó de la confesión y dijo que había mantenido ese relato de los hechos basándose en la información que tenía de lo visto en la televisión. Mantiene que es completamente inocente a pesar de las últimas declaraciones de Miguel implicándole en el abuso y la muerte de Marta.

Samuel Benítez

Pasó los primeros días tras la desaparición de Marta en todos los medios de comunicación haciendo un llamamiento a la joven para que volviera a casa. Pero tras la confesión de Miguel fue detenido y acusado por su implicación en los hechos.

Reconoció su colaboración para deshacerse del cuerpo de la joven en el río Guadalquivir, como confesó en un primer momento Miguel, pero posteriormente dijo que no era verdad y que lo había confesado por las presiones de la Policía durante la declaración.

Javier Delgado

Es el hermanastro de Miguel Carcaño y nunca ha sido implicado en los hechos por el autor confeso del crimen. Fue Javier 'el Cuco' el que dijo en su declaración que había participado en los hechos. A pesar de que su novia declaró ante el juez que estuvo con ella durante las horas de la desaparición de Marta, el magistrado ha decidido que permanezca en prisión hasta que esclarezca su implicación en los hechos.

La novia de Javier Delgado, hermanastro de Miguel

La pareja de Javier ha declarado ante el juez que pasó con él la noche de la desaparición de Marta del Castillo.

La madre de la novia de Miguel

Soledad se mostró muy enojada ante los medios tras la detención de Miguel Carcaño, a pesar de que según la confesión de su hija, Rocío, Miguel les había dicho en persona que era el asesino de Marta.

Durante varias semanas acudió a los medios de comunicación para hablar de los implicados, aunque posteriormente declaró que había llegado a echar a Miguel de su casa el 8 de febrero porque tenía sospechas de él.

La abuela de la novia de Miguel

Está imputada por haber lavado la ropa de Miguel Carcaño que supuestamente estaba manchada con sangre de Marta. Según su nieta Rocío, la abuela fue la responsable de deshacerse de esas pruebas. Ella se defiende diciendo que no notó nada extraño en la ropa que estaba junto con el resto de la colada.

Antonio del Castillo

Desde el primer día, el padre de Marta ha mantenido las acusaciones hacia Miguel Carcaño y el resto de implicados, aunque no descarta que aún se desconozcan nuevos culpables de los hechos y que los actualmente detenidos estén siguiendo una estrategia para tapar a terceras personas.

Ha iniciado también una campaña de recogida de firmas para realizar las modificaciones legislativas necesarias para instaurar la cadena perpétua en España. Ha mantenido además reuniones con los principales políticos del país y mantiene un pulso abierto a través de los medios de comunicación para que se mantenga el dispositivo de búsqueda de su hija.