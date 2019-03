La menor agredida, de tan solo 22 meses, sufrió 30 mordeduras provocadas presuntamente por otro niño de su guardería. Los padres están indignados y no se explican cómo los monitores no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ahora lo que pretenden es cambiar a su hija de guardería pero no hay plazas.

El resto de padres que llevan a sus hijos a esa misma guardería piden explicaciones y se encuentran preocupados. Mientras, en el centro han abierto una investigación para esclarecer los hechos.