Mueren dos personas tras colisionar con un camión cisterna en Encinillas, Segovia

Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido este lunes después de que el vehículo en el que viajaban colisionara fuertemente contra un camión cisterna a la altura del municipio segoviano de Encinillas.

Choque mortal contra un camión cisterna: dos fallecidos y dos heridos

En el turismo viajaban cuatro personas, de las cuales dos han perdido la vida y las otras dos, ambas mujeres, han resultado heridas aunque todavía no se conoce la gravedad. Una fue trasladada en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid y el otro en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.

El conductor del camión ha salido ileso

Según informa el 112 de Castilla y León, el accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde (15:17) en el kilómetro 104 de la A-601, sentido Segovia, en Encinillas, un pequeño municipio segoviano de apenas 400 habitantes. De las cinco personas que se han visto involucradas en el siniestro, además de los dos fallecidos -de los cuales todavía no se conoce identidad- otras dos mujeres que viajaban en el turismo siniestrado han resultado heridas y el conductor del camión cisterna ha salido totalmente ileso.

Tras el fuerte accidente, el turismo comenzó a arder. Una vez el 112 recibió la llamada de emergencia, se informó con celeridad a los Bomberos de Segovia, Medio Ambiente, Guardia Civil de Tráfico de Segovia y Emergencias Sanitarias, los cuales movilizaron un helicóptero sanitario (HEMS), una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y personal médico del punto de atención continuada (PAC) de Segovia.

El accidente, además, provocó el corte total de la A-601, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

