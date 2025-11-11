Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Fue la propia víctima quien identificó a los agresores después de presentar la denuncia ante la Guardia Civil.

Pasan a disposici&oacute;n judicial los tres detenidos por una agresi&oacute;n sexual grupal en Cartaya (Huelva)

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)EUROPAPRESS

Elena Álvarez
Publicado:

Los tres hombres detenidos en la localidad onubense de Cartaya por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal han pasado esta mañana a disposición judicial del juzgado de violencia sobre la mujer de Ayamonte. El juez que lleva el caso tras tomarles declaración y recibir las diligencias previas de la Guardia Civil decidirá si decreta o no su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo en un garaje abandonado señalan desde el instituto armado. La mujer fue quien acudió a la Guardia Civil para presentar una denuncia por la agresión sexual grupal sufrida a manos de tres personas mayores de edad. Nada más denunciar lo ocurrido se activó un dispositivo de búsqueda en torno al lugar abandonado donde los detenidos habían cometido la agresión.

Asistida por la Junta

Tras activarse el protocolo fue la propia víctima la que identificó a estos tres hombres. La Guardia Civil localizó y detuvo rápidamente a los implicados en la agresión sexual que se producía en el interior de un garaje abandonado de la localidad. La mujer recibió la asistencia médica oportuna tras denunciar lo ocurrido.

La Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, confirmaba que se ha actuado "se han puesto rápidamente a disposición de la victima, los recursos que tenemos desde la Junta de Andalucía para su atención y esa es nuestra prioridad en ese momento, que ella tenga la atención que necesita".

La Guardia Civil manifestaba, tras su detención y puesta a disposición judicial, que da por concluida la investigación.

El pasado mes de julio, el juez envió también a prisión a un individuo por agredir sexualmente, en compañía de otro hombre, a un joven con un 65 % de discapacidad. Los hechos ocurrieron de nuevo en el municipio onubense de Cartaya.

