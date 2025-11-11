Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Acepta 15 años de cárcel tras confesar que violó a su hijo y abusó sexualmente de siete sobrinos

Fiscalía le rebaja de 33 a 15 años de prisión tras declararse culpable de cinco delitos, ya que otros tres han prescrito, cometidos entre 1995 y 2014.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre ha aceptado una pena de 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos cuando todos eran menores de edad, entre los años 1995 y 2014.

La Audiencia de Las Palmas le ha condenado a 15 años de cárcel después de alcanzar un acuerdo en el propio juicio para que el hombre confesara y que la Fiscalía rebajara de 33 a 15 años la condena que demandaba para él.

El condenado, que se ha declarado culpable de cinco delitos, ya que los otros tres ya han prescrito, estará también obligado a pagar una indemnización de 30.000 euros a su hijo y 20.000 euros a cada una de las víctimas de los delitos aún no prescritos, un total de cuatro personas.

El hombre, que cometía los abusos sexuales en su propia vivienda, situada al sur de Gran Canaria, ha sido condenado a un año de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y a penas de dos años y dos meses de cárcel por cada uno de los delitos que cometió hacia sus sobrinos, además de los siete años y medio por violar a su hijo.

El tribunal ha aceptado como atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas que se han producido durante el transcurso de la causa, que estuvo pausada entre 2017 y 2023 sin practicar diligencias, tal y como ha señalado el fiscal Antonio Amor en su escrito definitivo de acusación.

El condenado fue denunciado por tres de sus sobrinos cuando estos ya eran mayores de edad, aunque los delitos de cometieron cuando aún no tenían los 18 años.

