Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Maltrato

Condenado un padre de A Coruña por mantener a sus hijos entre pulgas, insultarles y darles con el cinturón: "Yo soy así"

Los niños, de 9 y 5 años, sufrían maltrato y vejaciones por parte de su padre durante las visitas de fin de semana. Permanecían hacinados en una chabola, sin alimentación adecuada e incluso sin medicación.

La Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a

La Audiencia Provincial de A Coruña Antena 3 Galicia

Publicidad

Úrsula Lorenzo
Publicado:

Es uno de esos casos que nos revuelve nada más escucharlo. Se trata de dos niños de 9 y 5 años que vivían un auténtico calvario durante los fines de semana que les tocaba estar con su padre después de que el matrimonio se divorciase. Golpes, insultos, vejaciones y unas condiciones insalubres en las que eran obligados a vivir, incluso, entre pulgas.

Era tal el trauma que sufrían, que el niño vomitaba compulsivamente y la pequeña no controlaba sus necesidades. Lo peor, si es que eso es posible, es que el padre habría respondido a la psicóloga que trataba a sus hijos con un: "Yo soy así", aludiendo a que se trataba de su forma de educar a sus hijos, una forma que, por suerte, la justicia ha frenado en seco condonándole a tres años y cuatro meses de prisión. Además, tendrá totalmente prohibido aproximarse o comunicarse con los menores durante once años y medio.

Obligados a tragarse su vómito o encerrados a oscuras en una habitación

El juez indica en la sentencia que el acusado ejerció sobre sus hijos "violencia física y psíquica continua", a través de “agresiones, insultos y conductas vejatorias”. Barbaridades tales como obligar a su hijo a tragarse su propio vómito o a encerrar a su hija en una habitación a oscuras.

El lugar en el que residían los pequeños durante esas visitas era ya en sí mismo un infierno. Afirma el magistrado en su sentencia que no tenía la higiene mínima necesaria, llena de residuos y chatarra, hasta el punto de que esta situación derivó en que los niños llegasen a tener "el cuerpo lleno de picaduras de pulgas e insectos por la falta de salubridad de la vivienda". Tampoco les alimentaba de manera adecuada e incluso dejaba de suministrar a su hijo el medicamento que tenía pautado.

Los menores han precisado atención psicológica debido al trauma

Los golpes eran una constante, según ha trascendido de algunos de los informes realizados, a base de 'cinturonazos' en muchas ocasiones. A su hijo lo golpeaba "en la cara, en las piernas o en el culo". Además, según consta en el fallo, los insultaba "de manera frecuente".

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña considera plenamente creíbles los testimonios de los dos menores, que tenían en el momento de los hechos 5 y 9 años. Asegura que "no se atisban razones por las que hubiesen querido mentir". Además, destaca que los informes psicológicos acreditan el malestar emocional y los síntomas compatibles con situaciones de maltrato. Hasta el punto de vómitos compulsivos por parte del niño e incapacidad de controlar sus necesidades en el caso de la pequeña. Un infierno total del que han podido salir pero del que todavía se recuperan emocional y psicológicamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Maribel Vilaplana asegura que Mazón recibió "infinidad de llamadas" para que estuviera en un sitio "al que parecía que no quería ir"

Maribel Vilaplana.

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato

El sistema de las pulseras antimaltrato sufre una caída durante varias horas

La Audiencia Provincial de A Coruña

Condenado un padre de A Coruña por mantener a sus hijos entre pulgas, insultarles y darles con el cinturón: "Yo soy así"

Imagen de archivo de una Iglesia

La Iglesia crea un cuestionario para saber qué piensan de ella: ¿Por qué no vas a misa?

Cementerio feng shui en España
Cataluña

Un pueblo catalán acogerá el primer cementerio 'feng shui' de España

Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya (Huelva)
Agresión sexual

Una mujer denuncia una violación grupal en un garaje abandonado de Cartaya: hay tres hombres detenidos

Radar en San Sebastián
Polémico radar

Un nuevo radar de velocidad 'caza' en San Sebastián a 16 infractores por minuto

Lo instalaron hace un par de semanas. La velocidad en la zona esta limitada a 30 Km/h. El aparato instalado en el Alto de Miracruz, a la altura del restaurante Arzak, no para de multar y genera polémica entre peatones y conductores sobre su verdadera finalidad

La urbanización donde ocurrieron los hechos
Narcos

Narcotraficantes confunden la casa de un matrimonio mayor con un punto de droga: "Derribaron el portón"

Encapuchados armados y haciéndose pasar por policías derribaron el portón de la vivienda a las cinco de la madrugada. Pretendían perpetrar un vuelvo pero se equivocaron de lugar

Aeropuerto de Tenerife Sur

Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

Escaleras mecánicas

Vecinos de Tarragona denuncian un "ruido infernal" por las escaleras mecánicas de su calle

Hopital de León

Muere un hombre tras ser apuñalado por su hermano tras una discusión familiar

Publicidad