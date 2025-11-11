Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Valencia

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

El líder del PP apuesta por el secretario general del partido en la Comunidad Valenciana

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángel Granero
Actualizado:
Publicado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del partido para sustituir a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat Valenciana. La decisión fue comunicada tras una conversación telefónica mantenida este martes entre ambos, según han informado fuentes oficiales del partido.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se encargó de informar a los presidentes provinciales sobre la decisión de la dirección nacional. La elección de Pérez Llorca recibió el apoyo unánime de los tres territorios de la Comunidad Valenciana, consolidando así la propuesta de Feijóo.

Fuentes del PP han señalado que el pleno de investidura se convocará en los próximos días. La intención es garantizar "la mayor estabilidad posible" para la Comunidad Valenciana.

Vox mantiene que lo importante son las políticas

Tras la propuesta de Pérez Llorca, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que lo importante son las políticas.

El número 2 de Vox no ha querido valorar la designación de Pérez Llorca hasta que no tengan la información "de primera mano" del PP, pero sí que ha insistido en que lo que le interesa a su partido es empezar a hablar de lo que necesitan los valencianos para avanzar de manera urgente en la reconstrucción tras la DANA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Pilar Alegría

Publicidad

España

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

Pilar Alegría

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Miguel Tellado, portavoz del PP

Tellado confirma que Feijóo anunciará "muy rápido" al sucesor de Carlos Mazón

Esperanza Aguirre
Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre advierte que Sánchez "se atreve a todo" y critica que "ha tomado la toga del juez"

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón
Juicio fiscal general

Ribón califica de "insólita" la nota de la Fiscalía sobre el novio de Ayuso

Carlos Mazón
Comunidad Valenciana

Carlos Mazón comparece en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes

La comparecencia de Carlos Mazón llega ocho días después de anunciar su dimisión.

Carlos Mazón, tras anunciar su dimisión
DANA

La jueza ordena nuevas diligencias y fija el foco en la franja de llamadas a Mazón entre las 17:30 y las 17:45

La declaración de Vilaplana sitúa un pico de comunicaciones durante la comida en El Ventorro; fuentes del caso señalan una llamada a las 17:37 con Pradas sobre Utiel y la UME; la instructora descarta imputarla por falso testimonio y solicita informes técnicos y de alertas del 29-O

Los reyes Felipe VI y Letizia, al aterrizar este lunes en la ciudad china de Chengdú.

Los reyes refuerzan los lazos con Pekín en su primer viaje de Estado a China

Feijóo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "interferir" en el Supremo tras defender la inocencia del fiscal general

Imagen del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Ábalos muestra un certificado del Congreso con el material de oficina utilizado: 168 paquetes de folios en 21 meses

Publicidad