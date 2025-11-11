Feijóo propone a Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del partido para sustituir a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat Valenciana. La decisión fue comunicada tras una conversación telefónica mantenida este martes entre ambos, según han informado fuentes oficiales del partido.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se encargó de informar a los presidentes provinciales sobre la decisión de la dirección nacional. La elección de Pérez Llorca recibió el apoyo unánime de los tres territorios de la Comunidad Valenciana, consolidando así la propuesta de Feijóo.

Fuentes del PP han señalado que el pleno de investidura se convocará en los próximos días. La intención es garantizar "la mayor estabilidad posible" para la Comunidad Valenciana.

Vox mantiene que lo importante son las políticas

Tras la propuesta de Pérez Llorca, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que lo importante son las políticas.

El número 2 de Vox no ha querido valorar la designación de Pérez Llorca hasta que no tengan la información "de primera mano" del PP, pero sí que ha insistido en que lo que le interesa a su partido es empezar a hablar de lo que necesitan los valencianos para avanzar de manera urgente en la reconstrucción tras la DANA.

