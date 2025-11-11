Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

Desorientada y sin documentación, así se encontraba esta mujer de 50 años que estaba en el aeropuerto Reina Sofía, del sur de Tenerife. La rápida intervención de los agentes intervinientes permitió sujetarla y ponerla a salvo.

Agentes de la Policía Nacional evitaron que la mujer, de nacionalidad polaca y turista en la isla, se precipitara al vacío desde una de las pasarelas ubicadas en el interior del aeropuerto. Se trata de una de las pasarelas que se encuentra junto a las dependencias policiales del recinto Tenerife Sur.

La mujer, que se disponía a embarcar en un vuelo con destino Lanzarote, no portaba documentación válida y presentaba síntomas de desorientación.

Los servicios de seguridad del aeropuerto le habían indicado que debía acudir a dependencias policiales para resolver la incidencia. Una vez allí, los agentes policiales le informaron de que debía contactar con el consulado polaco para tramitar un nuevo pasaporte o documento de identidad que le permitiera viajar, tal y como se hace en estos casos.

Activado el protocolo de emergencia: los agentes actuaron con rapidez y coordinación

Tras abandonar las dependencias policiales, la mujer se dirigió hacia una de las pasarelas dentro del aeropuerto, que mide unos diez metros de altura. Se aproximó a la barandilla de la misma con la intención de saltar. Fue en ese momento cuando, gracias a la rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional, lograron sujetarla para, posteriormente, ponerla a salvo. De esta manera, evitaron un trágico desenlace. Inmediatamente fue atendida por los servicios médicos del aeropuerto y trasladada al hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para su valoración y atención psicológica.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a esta turista polaca a intentar quitarse la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.