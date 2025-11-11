Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agentes de la Policía Nacional evitan que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife

La turista polaca intentaba saltar desde una altura de diez metros.

Aeropuerto de Tenerife Sur

La turista polaca intentaba saltar desde una altura de diez metros | Agencias

Toñi Galván
Publicado:

Desorientada y sin documentación, así se encontraba esta mujer de 50 años que estaba en el aeropuerto Reina Sofía, del sur de Tenerife. La rápida intervención de los agentes intervinientes permitió sujetarla y ponerla a salvo.

Agentes de la Policía Nacional evitaron que la mujer, de nacionalidad polaca y turista en la isla, se precipitara al vacío desde una de las pasarelas ubicadas en el interior del aeropuerto. Se trata de una de las pasarelas que se encuentra junto a las dependencias policiales del recinto Tenerife Sur.

La mujer, que se disponía a embarcar en un vuelo con destino Lanzarote, no portaba documentación válida y presentaba síntomas de desorientación.

Los servicios de seguridad del aeropuerto le habían indicado que debía acudir a dependencias policiales para resolver la incidencia. Una vez allí, los agentes policiales le informaron de que debía contactar con el consulado polaco para tramitar un nuevo pasaporte o documento de identidad que le permitiera viajar, tal y como se hace en estos casos.

Activado el protocolo de emergencia: los agentes actuaron con rapidez y coordinación

Tras abandonar las dependencias policiales, la mujer se dirigió hacia una de las pasarelas dentro del aeropuerto, que mide unos diez metros de altura. Se aproximó a la barandilla de la misma con la intención de saltar. Fue en ese momento cuando, gracias a la rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional, lograron sujetarla para, posteriormente, ponerla a salvo. De esta manera, evitaron un trágico desenlace. Inmediatamente fue atendida por los servicios médicos del aeropuerto y trasladada al hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para su valoración y atención psicológica.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a esta turista polaca a intentar quitarse la vida.

