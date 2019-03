Multan por error a un niño de 5 años por conducir un camión de mercancías peligrosas

Fernando está en la edad de jugar en el parque, pero a sus 5 años ya ha recibido una multa de 900 euros por conducir un camión. Su madre Elisabete Braz no da crédito y dice que "es imposible que llegue a los pedales", y confiesa que al principio pensó que se trataba de una broma.

Su nombre y apellidos coinciden con los de un hombre al que la Guardia Civil pilló el pasado mes de febrero transportando mercancías peligrosas sin licencia en un pueblo de Zamora, pero el pequeño nunca ha salido de su pueblo, O Barco de Valdeorras (Ourense).

"Cuando metieron el nombre en la base de datos salió mi hijo. Lo que me extraña es que no comprobaran su DNI porque tiene 5 años", afirma la madre del menor. Ahora a Elisabete le toca demostrar que su hijo de 5 años obviamente no conduce vehículo ninguno.

En un plazo de 10 días, las autoridades deben responder a la petición. Por el momento, la madre ha retenido las cuentas bancarias del niño para que no se haga efectiva la sanción. Mientras, Fernando sigue pilotando, por ahora, coches de juguete.