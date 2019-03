Una mujer a punto de perder su casa por las deudas del asesino de su hija

Después de 2 años y medio de lucha, una sentencia la libera a Juana, madre de Purificación quien fue asesinada en 2011 a manos de su ex marido, de las cargas económicas a las que no podía hacer frente al recibir como herencia la casa donde vivía la ex pareja y que recogía 60.000 euros en deudas.

“Sí hay justicia” es lo que repite Juana, la madre de Purificación, una y otra vez. Ha estado a punto de perder su casa por culpa de las deudas de quien mató a su hija.

En 2011 Purificación fue asesinada por su exmarido, condenado a 22 y 6 meses de cárcel. Juana decidió heredar de su hija sin saber que también asumía las deudas pendientes de su asesino.

Unos 60.000 euros de deuda le reclamaban los acreedores y ha estado a punto de ser desahuciada de su casa. Dos años y medio más tarde, el juzgado de primera instancia número 1 de Jaén declara nula la herencia.

La juez concluye que Juana no era consciente ni sabía la trascendía del acto que otorgaba, un fallo que puede ser recurrido ante la audiencia provincial de Jaén.