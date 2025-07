El relato del primo de una de las víctimas mortales del incendio de la Segarra, Lleida: "El fuego les encerró"

El gran incendio declarado en la comarca de la Segarra (Lleida) sigue avanzando. El primer gran incendio forestal del año en España se, salda con la muerte de dos personas y, hasta el momento, 6.500 hectáreas quemadas.

Se han vivido momentos de pánico, la columna de fuego avanzó sin control hacia Cabanabona y en tan sol unos segundos ya había rodeado una residencia de ancianos, los cuales presenciaron desde el interior como las llamas se acercaban a las ventanas del edificio. "Ha venido de frente, ha sido bastante caótico todo", asegura Llorenç Torras, director de la residencia. Hasta que consiguieron ponerse a salvo "hubo momentos de tensión".

La bola de fuego pone en alerta toda la comarca de la Segarra. "Empezamos a ver todo el pueblo rodeado de humo", comenta una de las vecinas del pueblo catalán. Varios de los vecinos, al verse acorralados "empezaron a actuar en los alrededores con ramas y mangueras para tartar de frenar el avance de las llamas.

Josep, logró rescatar a su madre de una masía mientras estaba acorralada por las llamas. "Pasó mucho miedo porque estaba sola", asegura.

En Torrefeta las llamas se han acabado con las vidasde un granjero de 45 años y su empleado mientras trataban de escapar en el coche. "Se fueron campo arriba y cambo abajo buscando salida" confiesa el primo de una de las víctimas. No obstante, no les do tiempo a escapar ya que "el fuego les encerró".

Los bomberos siguen trabajando para extinguir los incendios y hablan de un fuego muy complicado lo que provoca "que el incendio evolucione de formas muy agresivas" con columnas de fuego de hasta 14 kilómetros de altura muy difícil de combatir, por tierra y aire.

¿Qué es un pirocúmulo?

Los pirocúmulos son grandes nubes que nacen del calor intenso generado por un incendio. A medida que el aire caliente sube, arrastra humedad, humo y partículas en suspensión. Cuando este aire alcanza capas más frías de la atmósfera, se condensa y forma una nube que puede parecer una tormenta, aunque se originó en el fuego.

Estas nubes pueden generar sus propios rayos, vientos violentos e incluso lluvias que no llegan al suelo, conocidas como tormentas secas. Esto puede causar nuevos focos de incendio en zonas alejadas del fuego original. Por eso, los expertos consideran que cuando aparece un pirocúmulo, el incendio ya está fuera de control.

