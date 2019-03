La ex mujer del profesor del 'caso Kárate': 'Jamás he abusado de un menor'

Además ha añadido que "se perjudicó" en su declaración ante el juez, pero necesitaba ser "honesta" con las víctimas y con su familia. Eso si, no va a "juzgar" a su ex, Fernando Torres Baena, "que lo juzgue el que deba y que pague lo que tenga que pagar", sentencia.



Edith tenía apenas 16 años cuando se casó con el imputado. Está "segura" de que sus hijos no han sufrido "ningún daño" por parte de su padre, porque ella lo hubiera notado.

