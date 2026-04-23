Un hombre se suicida tras matar a su exmujer con un arma blanca en Seseña, Toledo

Este jueves una mujer de 43 años ha sido asesinada, presuntamente, por su expareja, un hombre de 50 años que posteriormente se ha ahorcado en el municipio toledano de Seseña. El varón, denunciado en noviembre de 2024 por la víctima, contaba con antecedentes penales por violencia machista, concretamente por maltrato psicológico y vejaciones.

El cuerpo de la mujer, que se llamaba Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido hallado en el interior de la vivienda con signos de violencia por arma blanca, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La Guardia Civil ha acudido al domicilio tras recibir el aviso de una pelea entre el agresor y el hijo, el cual se encuentra ingresado en el hospital. A su llegada se han encontrado con el cuerpo sin vida de la mujer y del hombre, ambos de la misma nacionalidad, que ha fallecido por ahorcamiento.

A raíz de la denuncia de la víctima en noviembre de 2024 el hombre de 50 años fue detenido, hecho que se repitió el pasado 12 de abril al quebrantar la orden de alejamiento, según las mismas fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. La mujer estaba registrada en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo. Si este caso se confirma como un asesinato machista, ascendería a 17 el número de víctimas mortales de violencia de género en 2026, y 1360 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día AL teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

Si se encuentra en situación de emergencia también se puede llamar al 112 o teléfonos de emergencia de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En el caso de que no es posible, a través de la aplicación 'Alertcops' se puede enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

"Dolor, rabia e indignación"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado ante el suceso ocurrido en el municipio toledano expresando su "dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada". Ha enviado sus condolencias a los familiares y a llegados de la víctima de 43 años: "No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella".

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