Muere un hombre de 53 años y otro resulta herido en el incendio de un edificio en Vielha

Un hombre de 53 años ha muerto y otro vecino ha resultado herido leve este lunes en el incendio de un edificio situado en la calle Anglada de Vielha, en Lleida. El fuego se ha declarado a primera hora de la mañana, sobre las 06.00 horas, en un bloque de viviendas del centro de la localidad.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso pasadas las seis de la mañana y hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de los Pompièrs d'Emergències d'Aran, además de efectivos de refuerzo de los Bombers de la Generalitat procedentes del parque de Pont de Suert.

A su llegada, las llamas eran visibles en la parte alta del edificio, en cuyo interior había alrededor de una docena de personas.

Durante las tareas de extinción y evacuación, los efectivos han localizado en uno de los pisos el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años. Otro vecino ha tenido que ser rescatado y trasladado al Hospital Val d'Aran, en Vielha, con heridas leves por inhalación de humo.

Una decena de residentes ha logrado abandonar el inmueble por su propio pie.

El incendio ha afectado a varias viviendas del edificio. Según la información facilitada por el Conselh Generau d'Aran, seis viviendas han resultado incendiadas y otras tres han sufrido daños por el agua utilizada en las labores de extinción. También se ha visto afectada la losa de un edificio antiguo.

El Ayuntamiento de Vielha ha realojado en hoteles a los vecinos afectados por el incendio debido al estado en el que ha quedado la estructura del inmueble. Además, los damnificados han recibido atención y acompañamiento por parte de los Servicios Sociales de Aran Salut.

El consistorio ha decretado un día de luto oficial por la muerte del vecino, que había sido trabajador municipal. Durante la jornada, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta y el luto finalizará este martes a las 12.00 horas con un minuto de silencio frente al consistorio.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. Las primeras informaciones apuntan a que el fuego podría haberse originado en el piso de la víctima mortal.

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