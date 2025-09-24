Una mujer acusó de violación a un DJ de Ibiza y ahora se sienta en el banquillo para ser juzgada

Una joven que acusó públicamente al DJ y productor musical Guy Gerber de haberla drogado y violado durante una fiesta en 2013 se sienta desde este miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Ibiza, acusada de un presunto delito de calumnias.

La mujer hizo públicas sus afirmaciones en junio de 2022 a través de Instagram y Facebook, con mensajes que se viralizaron rápidamente. En una de sus publicaciones, escribió: "Guy Gerber me violó", un mensaje que llegó a compartirse cerca de un millón de veces. También difundió su relato en grupos feministas bajo la campaña 'Nuestro tiempo es ahora'.

Sin embargo, la acusación nunca se formalizó ante la Policía ni en los juzgados. Ahora será la magistrada quien determine si las manifestaciones carecían de fundamento. La joven se enfrenta ahora a hasta dos años de cárcel y a una indemnización que podría acercarse al millón de euros, según lo ha contado 'La voz de Ibiza'.

La versión de la denunciante

En su relato, la mujer explicó que conoció al DJ el 27 de julio de 2013 en Mykonos: "Él estaba terminando de pinchar, así que me acerqué a sentarme a su lado y fue entonces cuando me ofreció, según me dijo, una raya de droga estimulante y un trago de alcohol. Como estaba sobria, pensé que no sería tan mala idea", aseguró, según declaraciones recogidas por el medio local.

Asegura que poco después perdió movilidad y que lo siguiente que recuerda es que Gerber la acompañó a su habitación: "Recuperé la conciencia unas cuatro o cinco horas más tarde, me desperté totalmente confundida, junto a él, desnuda en la cama, sin recuerdos de lo que había pasado y con un dolor intenso entre las piernas".

Según sus publicaciones, presentaba hematomas durante varios días y no denunció en aquel momento porque no recordaba con claridad lo ocurrido. Nueve años más tarde, decidió hacerlo público coincidiendo con el inicio de la temporada de Gerber en una discoteca de Ibiza. Tal y como afirmó, lo hacía con el fin de "evitar que más mujeres sean violadas como yo y ayudar a Ibiza a convertirse en líder en tomar una posición contra esta cultura tóxica".

La respuesta de Gerber

Por su parte, Guy Gerber ha defendido en los tribunales que la relación fue consentida y que la mujer "era totalmente consciente de sus actos", aunque al día siguiente "dijo sentirse culpable por su novio". El DJ sostiene que las acusaciones le han provocado un enorme daño reputacional y económico, con cancelaciones de actuaciones en clubes de Ibiza, Londres, Viena o Nápoles.

Reclama una condena de hasta dos años de prisión para la acusada y una indemnización superior a los 900.000 euros, de los que 150.000 serían por daños morales y más de 784.000 por perjuicios económicos. Ahora será la Justicia quien determine si la mujer mintió en sus publicaciones sobre este supuesto caso de agresión sexual.

