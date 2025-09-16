La manada de Castelldefels pacta condenas de hasta 8 años por tres violaciones grupales

Cinco hombres han aceptado este martes condenas de entre tres años y once meses y ocho años y cinco meses de prisión por violar en grupo a tres mujeres en Castelldefels (Barcelona), a las que invitaban a fiestas durante la pandemia aprovechándose de su vulnerabilidad y baja autoestima. Inicialmente, se enfrentaban a penas que sumaban hasta 53 años de cárcel.

Los acusados, que compartían un chat de WhatsApp en el que se comparaban con la conocida Manada de los Sanfermines, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares. A cambio de reconocer los hechos, admitir que formaban un grupo criminal dedicado a agredir sexualmente a mujeres vulnerables y pedir perdón a las víctimas, se les ha aplicado una rebaja sustancial en las condenas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com