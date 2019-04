La anciana que fue víctima de una brutal agresión en Girona: "Me atacó y me dejó reventados los oídos"

Cristina tiene hoy 73 años y ha pasado de ser una mujer que se valía por sí misma a depender ahora de su nieta y de su hija, que la tienen que cuidar a diario. Tras la brutal agresión, tuvo que estar más de un mes ingresada y ahora tiene que desplazarse en silla de ruedas.

Han pasado dos años de la agresión y reconoce que su vida ha cambiado por completo. Ya no puede vivir sola y además tiene dificultades para hablar. "Me atacó y me dejó reventados los oídos", recuerda la anciana.

El presunto autor es un hombre joven, que ya está detenido, en prisión provisional y a la espera de juicio. Está acusado de un delito de robo con violencia y otro de lesiones graves.