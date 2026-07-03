Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de julio?

El 3 de julio de 2022, la princesa Leonor realiza su primera visita oficial a Girona acudiendo al Teatro-Museo Dalí, localizado en el municipio natal del artista: Figueres. El acto se enmarca dentro de las actividades previas a la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona 2022. Su alteza estuvo acompañada en todo momento por su hermana, la infanta Sofía, en el que fue el primer evento oficial que ambas realizaban en Cataluña sin la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia. Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional por aquel entonces, recibió a sus altezas reales en la puerta, donde los guías las recibieron y las llevaron de viaje por el corazón de uno de los artistas más importantes del surrealismo. Al salir, en vez de ir directas a sus vehículos oficiales, se acercaron a varias de las decenas de personas que esperaban fuera para compartir un momento con la que será la futura reina del país.

Un 3 de julio de 1971, fallece Jim Morrison, vocalista y líder de la banda 'The Doors', por una insuficiencia cardíaca aguda. Aunque existen muchos rumores sobre los motivos reales de su muerte, la versión oficial dictaminó que el ataque pudo ser provocado por el abuso crónico del alcohol. Fue, según esta versión, Pamela Courson quien encontró al cantante muerto en la bañera del piso que compartían en París. Courson era la pareja y la musa de muchas de las canciones de Jim Morrison. El forense no realizó autopsia alguna; determinó que la causa de la muerte era natural, por lo que, según las leyes francesas vigentes en 1971, no era necesario realizar más exámenes al cuerpo. Morrison solo tenía 27 años.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de julio?

1721.- Comienza la colonización de Groenlandia con una expedición danesa-noruega.

1884.- La empresa Dow Jones publica el primer promedio de acciones de la Bolsa de Nueva York.

1919.- La Asamblea Nacional de Weimar aprueba incluir en su Constitución que la bandera alemana fuera la tricolor negra, roja y dorada.

1970.- Fallecen 112 ocupantes de un avión británico estrellado en la sierra gerundense de Montseny.

1976.- Adolfo Suárez es nombrado presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos.

1988.- La Armada estadounidense derriba por error un Airbus civil iraní con destino Dubai y mueren sus 290 ocupantes.

1996.- Victoria del presidente ruso Boris Yeltsin en las elecciones presidenciales sobre el comunista Guennadi Ziugánov.

2003.- Se entrega a la policía el exmilitar Alfredo Galán, 'el asesino de la baraja', que acabó con la vida de seis personas en Madrid.

2006.- La empresa española de caramelos con palo Chupa Chups es vendida la multinacional italiana Perfetti Van Melle.

2013.- El Ejército egipcio derroca al presidente, Mohamed Mursi, y suspende la Constitución.

2019.- El Tribunal Constitucional español declara nula, por discriminatoria, la desigualdad en el cálculo de la pensión de las mujeres con trabajo a tiempo parcial.

¿Quién nació el 3 de julio?

1883.- Franz Kafka, escritor checo.

1888.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1951.- Jean Claude Duvalier, político haitiano.

1962.- Tom Cruise, actor estadounidense.

1971.- Julian Assange, australiano fundador de WikiLeaks.

1987.- Sebastian Vettel, piloto alemán de Fórmula 1.

¿Quién murió el 3 de julio?

1904.- Teodoro Herzl, fundador del sionismo político.

1935.- André Citroën, industrial francés del automóvil.

2000.- Enric Miralles, arquitecto español.

2005.- Gaylord Nelson, exsenador estadounidense y promotor del Día de la Tierra.

2017.- José Luis Cuevas, pintor mexicano.

2022.- Fernando García de Cortázar, historiador español.

2025.- Michael Madsen, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 3 de julio?

Hoy, 3 de julio, se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.

Horóscopo del 3 de julio

Los nacidos el 3 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 3 de julio

Hoy, 3 de julio, se celebra san Geldunio abad.