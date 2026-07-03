Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

España volvió a ser España y ganó con solvencia a Austria. Ahora le espera Portugal en octavos.

España recupera su mejor versión

España volvió a vibrar con la selección gracias a que recuperó su mejor versión para ganar sin problemas a Austria por tres goles a cero. El doblete de Oyarzábal y el gol de Pedro Porro hicieron gritar de alegría, de nuevo, a los aficionados. El seleccionador piensa ya en el próximo partido.

Acento español en Los Ángeles durante el Mundial

Hollywood fue muy español gracias a la selección. Flamencas, bombos, mucha fiesta con sabor nuestro en Los Ángeles. Y además, nuestras estrellas más internacionales desde Rosalía a Penélope Cruz y Javier Bardem. Marca España en el Mundial.

Marlaska calla tras la imputación de Mercerdes González

El ministro Marlaska no contestaba. Su reacción tras la imputación de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. La investigación en el caso Leire da un nuevo salto y el juez Pedraz imputa también al director adjunto operativo, Manuel Llamas. Serán investigados por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Juanma Moreno, presidente de la Junta

Juanma Moreno ya ha sido nombrado nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Lo ha conseguido tras firmar un acuerdo con Vox y aceptando la prioridad nacional. El partido de Abascal entra por primera vez con una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Madre e hija, asesinadas

Una mujer y su hija asesinadas presuntamente a manos del padre en El Fenollar, en Alicante. También habría resultado herida de otra gravedad de las hijas de la víctima. Tanto ella como el presunto autor han sido trasladados a un centro hospitalario. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.

Delcy Rodríguez agradece el apoyo de Estados Unidos

La presidenta de Venezuela destaca la ayuda de Trump cuando aún se celebra el rescate milagroso de Hernán. Símbolo ya de la esperanza de todo un país. El número de víctimas no deja de crecer. Van ya 2.595 fallecidos.