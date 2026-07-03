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Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 3 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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España volvió a ser España y ganó con solvencia a Austria. Ahora le espera Portugal en octavos.

España recupera su mejor versión

España volvió a vibrar con la selección gracias a que recuperó su mejor versión para ganar sin problemas a Austria por tres goles a cero. El doblete de Oyarzábal y el gol de Pedro Porro hicieron gritar de alegría, de nuevo, a los aficionados. El seleccionador piensa ya en el próximo partido.

Acento español en Los Ángeles durante el Mundial

Hollywood fue muy español gracias a la selección. Flamencas, bombos, mucha fiesta con sabor nuestro en Los Ángeles. Y además, nuestras estrellas más internacionales desde Rosalía a Penélope Cruz y Javier Bardem. Marca España en el Mundial.

Marlaska calla tras la imputación de Mercerdes González

El ministro Marlaska no contestaba. Su reacción tras la imputación de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. La investigación en el caso Leire da un nuevo salto y el juez Pedraz imputa también al director adjunto operativo, Manuel Llamas. Serán investigados por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Juanma Moreno, presidente de la Junta

Juanma Moreno ya ha sido nombrado nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Lo ha conseguido tras firmar un acuerdo con Vox y aceptando la prioridad nacional. El partido de Abascal entra por primera vez con una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Madre e hija, asesinadas

Una mujer y su hija asesinadas presuntamente a manos del padre en El Fenollar, en Alicante. También habría resultado herida de otra gravedad de las hijas de la víctima. Tanto ella como el presunto autor han sido trasladados a un centro hospitalario. La Guardia Civil investiga lo ocurrido.

Delcy Rodríguez agradece el apoyo de Estados Unidos

La presidenta de Venezuela destaca la ayuda de Trump cuando aún se celebra el rescate milagroso de Hernán. Símbolo ya de la esperanza de todo un país. El número de víctimas no deja de crecer. Van ya 2.595 fallecidos.

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Se disparan los atracos a las joyerías: Las bandas van armadas y no dudan en disparar por conseguir el botín

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Sociedad

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Un herido y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo
TRÁFICO

La DGT arranca la primera operación salida del verano en la que prevé 4,8 millones de desplazamientos

Imagen de archivo
Suceso en Alicante

Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: La princesa Leonor es nombrada princesa de Girona
Efemérides

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 3 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El juez y la fiscal, durante el juicio
Sanción económica

Una mujer víctima de violencia de género pilla a su abogado masturbándose durante una videollamada

El abogado ha asumido los hechos y ha sido sancionado con 720 euros de multa y dos años de suspensión por el Colegio de Abogados.

La C.Madrid envía un helicóptero de Bomberos a Zaragoza para colaborar en la extinción del incendio de Leciñena

Aragón mantiene un amplio despliegue para controlar los incendios de Robres, Leciñena y La Fueva

Más vitaminas que la vaca, apta para intolerantes y reduce el azúcar en sangre: descubre la leche de camella canaria

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Coche de la Guardia Civil REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/11/2025

Investigan como violencia de género la agresión a una mujer en Jaén: su hija dio la voz de alarma

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