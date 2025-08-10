Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un trabajador de 22 años cuando manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Ya son 25 las personas que han perdido la vida en el trabajo o de camino a él en lo que va de año en Aragón.

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

Este sábado un joven de 22 años murió mientras manipulaba una campana extractora en el restaurante donde trabajaba. Con este último accidente mortal, son ya 25 las personas que han perdido la vida en el trabajo o de camino a él en lo que va de año en Aragón.

A eso de las 12:30 horas de este sábado se producía la llamada al 091 alertando de lo ocurrido, según ha confirmado la Policía Nacional.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, en el barrio zaragozano de Las Fuentes, el joven estaba inconsciente, por lo que se solicitó una ambulancia medicalizada, pero los profesionales sanitarios no pudieron hacer nada por reanimar a la víctima.

Publicidad