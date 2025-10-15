Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Paros y huelga general en apoyo a Palestina en toda España dos días después del acuerdo para Gaza

Las manifestaciones se convocan en un contexto de "paz" después de que Hamás e Israel firmasen el acuerdo que promete el fin de la guerra en Gaza y que fue planteado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Adrián Ballesteros
Publicado:

Este miércoles 15 de octubre, España volverá a salir a la calle contra el "genocidio en Gaza" y en apoyo al pueblo palestino. La jornada ha sido propuesta por sindicatos como UGT y CCOO, además de por el sindicato estudiantil, afectado así tanto al sector público como al privado. En esta se convocan huelgas de 24 horas y paros de dos horas en decenas de ciudades españolas, buscando reiterar el apoyo internacional con los ataques a Gaza y exigir el fin de la guerra.

Los paros se han convocado parcialmente, siendo dos horas por turno, mediante concentraciones simbólicas en los centros de trabajo públicos y privados del país. Estos contarán con la participación de asambleas pro palestina y se concentran en tres horarios distintos: en los turno de mañana serán de 10:00 a 12:00 horas; en el de tarde de 17:00 a 19:00 horas; y en los turnos nocturnos de 02:00 a 04:00 horas.

Sindicatos laborales y estudiantiles

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, junto a Unai Sordo secretario de CCOO, registraron las manifestaciones en el Ministerio de Trabajo y Economía Social comunicando su objetivo: "Queremos darle una dimensión laboral porque pensamos que desde los centros de trabajo se tiene que decir también basta ya al genocidio en Gaza y en Palestina". 'Bata ya' es lema que seguirán todas las manifestaciones que tendrán lugar este miércoles.

Mientras que la Confederación General de Trabajo (CGT) anunciaba por la red social X una huelga general de 24 horas. Convocatoria que ha sido respaldada por distintos sindicatos y asociaciones como Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Madrid por Palestina.

En el post comunicaban la convocatoria de huelga con el lema 'Invirtamos en vida y no en armas', algo que ha sido secundado por el sindicato estudiantil que ha implantado una huelga a las 12:00 horas en más de 40 ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga. Destacando una concentración en la capital con una gran marcha en Madrid entre Atocha y Sol, allí también habrá una concentración a las 19:00 horas con destino final en Callao.

Apoyo político

Estas protestas han contado con el apoyo de varios grupos políticos, como Sumar, que aseguran que escenificarán su respaldo al pueblo palestino portando símbolos en apoyo a estos en el Congreso y que se ausentaran durante el tramo de sesión de10:00 a 12:00 horas para ejercer su derecho a huelga. Además, los diputados de EH Bildu también abandonaran el Palacio de la Carrera de San Jerónimo para secundar los paros convocados. Otros partidos como BNG y Podemos también participarán activamente en al huelga y los paros.

De esta forma, pretenden demostrar la complicidad del pueblo español con el palestino, reclamando el fin del genocidio y exigiendo medidas políticas y económicas reales y efectivas.

