Noticias de hoy, sábado 3 de octubre de 2026

La manifestación "hacia la huelga general" por la vivienda que reune a medio millón de personas, las inundaciones que mantienen mantiene en alerta a buena parte del litoral mediterráneo y la situación en Ceuta entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 3 de octubre de 2026.

Medio millón de personas acuden a la manifestación "hacia la huelga general"

La vivienda vuelve a ocupar las calles de Madrid este sábado después de que el Congreso rechazara los dos decretos del Gobierno que incluían distintas medidas sobre alquileres y desahucios. La manifestación, convocada por colectivos sociales y sindicatos de inquilinos, ha comenzado a las 12:00 horas desde cuatro puntos de la capital y ha concluido en Cibeles, mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol.

El primer decreto, que contemplaba la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables y medidas contra la compra especulativa, fue rechazado por 178 votos frente a 172. El segundo, que planteaba prorrogar automáticamente los contratos de alquiler, cayó por 184 votos frente a 166. Con el rechazo parlamentario, ambas normas quedan sin efecto y se recupera el marco legal anterior.

La marcha ha partido desde Plaza de España, Atocha, el Hospital de La Princesa y la glorieta de Emilio Castelar. La Delegación del Gobierno estima en 70.000 los asistentes, mientras que el Sindicato de Inquilinas eleva la cifra hasta 500.000. La movilización se produce en un contexto de protestas que también incluye la acampada instalada en Sol.

Tras la derrota parlamentaria, Moncloa estudia los próximos pasos y no descarta volver a aprobar medidas de vivienda en el Consejo de Ministros o dividirlas para tramitarlas por separado. El Gobierno pide "calma" ante las especulaciones sobre un adelanto electoral y defiende que "se puede seguir gobernando".

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha definido la jornada como una de las "más vergonzosas" de la legislatura y ha acusado a Sánchez de utilizar la vivienda para desviar la atención de la corrupción. Santiago Abascal ha reclamado elecciones y ha responsabilizado al Ejecutivo de "la corrupción, de la mentira y de la ruina". Por su parte, Míriam Nogueras (Junts) ha cuestionado la eficacia de los decretos y ha pedido negociar una nueva propuesta.

Cataluña se prepara para afrontar un huracán mediterráneo

El temporal de lluvias mantiene este sábado bajo alerta a amplias zonas del litoral mediterráneo, con especial incidencia en Cataluña y la Comunitat Valenciana.

En Cataluña, Meteocat ha elevado al nivel máximo el aviso por precipitaciones en 17 comarcas costeras y prevé que la situación se agrave durante la noche y la madrugada del domingo, cuando la alerta podría ampliarse a unas 20 comarcas. Se esperan acumulaciones superiores a 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, así como episodios de más de 40 litros en media hora. También existe riesgo de fuertes rachas de viento, tornados y mangas marinas.

El episodio podría generar un sistema convectivo de mesoescala, capaz de provocar un fenómeno conocido como "minihuracán mediterráneo", especialmente en las zonas litorales y prelitorales de Tarragona, Barcelona y Girona. Las lluvias comenzarán afectando al litoral central y posteriormente avanzarán hacia el interior de Girona.

En la Comunitat Valenciana, el temporal ha provocado cerca de 60.000 rayos y acumulaciones de hasta 254 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Castellón. Emergencias ha atendido 266 incidencias desde el jueves, principalmente relacionadas con daños materiales, problemas en carreteras e inundaciones, sin que se hayan registrado daños personales.

En Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado que la Junta solicitará declarar Madrigueras como zona catastrófica después de la riada del viernes. La petición se prevé aprobar este martes y permitiría al municipio optar a ayudas estatales para hacer frente a los daños.

García-Page también ha expresado sus condolencias por la muerte de una mujer de 102 años y ha explicado que continúan los trabajos de limpieza y recuperación. La riada ha afectado además a infraestructuras y servicios públicos, entre ellos el centro de salud y el cuartel de la Guardia Civil.

La Policía despliega tanquetas ante el desalojo de los asentamientos en Ceuta

Ceuta ha reforzado el dispositivo de seguridad en las playas donde se concentran migrantes, con un despliegue policial que podría apoyar el futuro desalojo del asentamiento del Trampolín. El Gobierno también ha vallado la playa de Benítez, donde llegaron a concentrarse unas 400 personas.

Los migrantes desalojados de Benítez permanecen principalmente en el Trampolín y la antigua Fábrica del Guano. Mientras, las autoridades preparan dos nuevos espacios de acogida con capacidad para más de 800 personas vulnerables.

La situación en el Trampolín continúa generando incidentes. En la última noche, un migrante fue detenido y otro resultó herido y trasladado al hospital. En el asentamiento permanecen unas 3.000 personas llegadas a Ceuta a finales de julio.

Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará este lunes a València para recoger la Medalla de Honor concedida por el Ayuntamiento con motivo del 9 d'Octubre.

El reconocimiento pretende destacar los vínculos entre ambas ciudades y mostrar el respaldo de València a la sociedad ceutí tras los acontecimientos registrados en los últimos meses.