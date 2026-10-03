Vídeo: se derrumba un bar en San Vicente de la Sonsierra, La Rioja, y ocho personas son trasladadas a centros sanitarios

Ocho personas han sido trasladadas a centros sanitarios tras el derrumbe ocurrido esta madrugada en el bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Entre 25 y 30 personas quedaron atrapadas entre los cascotes sin poder salir, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El aviso del suceso se recibió a las 5.25 horas. Según las primeras informaciones, habría cedido el suelo del establecimiento y, posteriormente, se habría desplomado el techo. En el interior había alrededor de 50 personas.

La patrulla de la Guardia Civil ha informado de que once personas han sido atendidas en el lugar por heridas de diversa consideración. De ellas, seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro y otras dos al Centro de Salud de Haro.

Hasta el establecimiento se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil y dos ambulancias con ocho sanitarios. El dispositivo también ha contado con dos camiones de bomberos, un vehículo todoterreno y dos furgones de bomberos.

Los efectivos de bomberos trabajan en el apuntalamiento del bar y comprueban si pudiera quedar alguna persona en el interior. La Guardia Civil investiga las causas del derrumbe.