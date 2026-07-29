Muere un trabajador de 26 años tras un derrumbe en la mina de potasa de Súria, Barcelona

Un trabajador de 26 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente en la mina de potasa de Cabanasses, en Súria (Barcelona). Según ha informado la empresa ICL, el suceso ha ocurrido alrededor de las 11:00 horas, cuando el empleado se encontraba trabajando en uno de los minadores continuos y, presuntamente, se ha producido el derrumbe de una pared.

El aviso del accidente se ha recibido a las 11:10 horas. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de seguridad ciudadana y agentes de la Unidad de Subsuelo de los Mossos d'Esquadra. La compañía ha activado de inmediato el protocolo de emergencia y ha evacuado la mina, en la que se encontraban unas 240 personas. Además, ha indicado que está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer las causas del siniestro.

Dos personas han sido desplazadas al hospital

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a tres personas: el trabajador fallecido, otro empleado que ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Althaia de Manresa y una tercera persona que no ha precisado traslado. El dispositivo ha movilizado cuatro ambulancias y dos equipos de psicólogos para prestar apoyo a los trabajadores y familiares.

Como muestra de duelo, la actividad del resto de instalaciones de Iberpotash ha quedado suspendida. La dirección de la empresa ha trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del trabajador fallecido.

Por su parte, CCOO ha reclamado que se esclarezcan las causas del accidente y que se depuren las posibles responsabilidades. El sindicato también ha exigido a ICL Iberia que refuerce las medidas de seguridad y garantice un mantenimiento adecuado de las instalaciones, al recordar que "no es el primer accidente grave" registrado en la mina.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a la familia y compañeros de la víctima y ha agradecido la labor de los equipos de emergencia y de todos los profesionales que han intervenido. Illa también ha señalado que se ha puesto en contacto con el alcalde de Súria para conocer la evolución de la situación.

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