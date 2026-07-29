Vigo da el pistoletazo de salida a la Navidad en plena ola de calor

"29 de julio. Fun Fun Fun". Con esta frase, y otras similares, bromeaban esta mañana los vecinos y turistas que paseaban por la céntrica Puerta del Sol de Vigo. Y no es para menos: a golpe de 29 de julio, y con los termómetros rozando los 30 grados, el ayuntamiento ha comenzado la instalación de la decoración que “inundará” la ciudad durante las fiestas navideñas.

Precisamente en ese punto, en el que más adelante se colocará el famoso árbol, que el año pasado alcanzó los 45 metros de altura, hoy ya podíamos encontrar un enorme arco dorado en forma de regalo con las letras “Feliz Navidad”, un muñeco de nieve y un reno.

Son los primeros de los 7.000 motivos ornamentales que se irán instalando en las próximas semanas en un total de 500 calles de la ciudad, y que estarán acompañados de 12 millones de luces led, 2.700 árboles y 1.200 arcos. Durante unos dos meses las calles funcionarán como corredores, estableciendo una ruta a través de la iluminación y la ornamentación, que irán configurando diferentes atmósferas.

¿Cuándo se encenderán las luces?

En el año 2025, las luces de Navidad de Vigo se encendieron el 15 de noviembre, por lo que todo apunta a que este 2026 el encendido tendrá lugar en una fecha similar. Pero lo cierto es que el alcalde, Abel Caballero, no ha querido revelar cuando será el encendido oficial, bromeando con que “es el secreto mejor guardado de todo el planeta”.

Y es que para Caballero es una fecha destacadísima en el calendario, pues considera que “ese día se encenderá la Navidad en todo el planeta”, ya que, en sus propias palabras, la ciudad que regenta fue la que “creó la Navidad del siglo XXI”: “Vigo lanzó una nueva forma de entender esta fiesta, una forma completamente diferente adaptada al siglo XXI. La Navidad en Vigo genera una marca, la marca Vigo, la marca Nadal y, por lo tanto, la expectativa de que nunca defraudamos”.

¿Vendrá este año el alcalde de Nueva York?

Caballero ha aprovechado el acto de “inauguración oficial” de la Navidad para reiterar un mensaje ya habitual en su discurso: invitar al alcalde de Nueva York, el "segundo mejor alcalde del mundo" a venir a Vigo a disfrutar de las luces de Navidad.

Ha invitado también, como de costumbre, a venir a toda España, y “todo el mundo”, recordando que el pasado año visitaron la ciudad unos 5 millones de personas durante los dos meses que duraron las fiestas.

Ha asegurado que este 2026 habrá “grandes novedades”, en una "Navidad renovada, adecuada a los tiempos actuales".

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