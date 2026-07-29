Más de 400 personas esperan a las puertas del CETI de Ceuta, que no tiene más espacio

Más de 400 migrantes permanecen a la espera de acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, cuyas 512 plazas se encuentran completamente ocupadas, según estimaciones de fuentes policiales. La llegada continuada de personas por vía marítima ha provocado que los alrededores del recinto se hayan convertido en un campamento improvisado, donde decenas de jóvenes, en su mayoría marroquíes y argelinos, además de algunos subsaharianos, esperan poder entrar en las instalaciones gestionadas por el Gobierno.

Durante la madrugada de este miércoles, más de 60 migrantes lograron acceder al CETI, aunque muchos continúan en las carreteras próximas al centro tras completar la travesía a nado o en embarcaciones precarias por las inmediaciones del espigón sur del Tarajal, la frontera marítima entre Ceuta y Marruecos. Algunos de ellos todavía conservaban la ropa mojada al llegar a la ciudad.

La presión migratoria ha obligado a intensificar el despliegue de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil mantiene activos los equipos del Servicio Marítimo para rescatar a personas en el mar, mientras que la Policía Nacional centra sus esfuerzos en las labores de identificación y documentación de quienes acceden de forma irregular a la ciudad autónoma.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Ceuta, más de 1.500 migrantes han entrado en la ciudad en apenas nueve días. Ante esta situación, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado una respuesta "contundente y sin dilación" por parte del Ejecutivo central, al considerar que la crisis ha superado la capacidad de respuesta de la administración local.

En una comparecencia pública, Vivas calificó la situación de "extremadamente grave" y aseguró que los recursos de acogida se encuentran "saturados y colapsados". Según explicó, el ritmo de llegadas supera las 200 personas diarias, mientras que los centros de menores soportan una ocupación que alcanza el 1.600 % de su capacidad.

El presidente de Ceuta advirtió además de que, si continúa el actual flujo migratorio, la ciudad podría afrontar un escenario similar al de mayo de 2021, cuando más de 12.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera ceutí en apenas unas horas.

Entre las medidas planteadas, Vivas no descartó la creación de un mando único para coordinar la gestión de la crisis, una fórmula que, según señaló, ya se ha aplicado en otras situaciones de emergencia. Asimismo, afirmó haber encontrado "receptividad y comprensión" por parte del Gobierno, aunque reconoció que no ha mantenido una conversación directa con el presidente, Pedro Sánchez.

Por último, el dirigente popular hizo un llamamiento al PSOE y al PP para alcanzar un acuerdo que permita regular las denominadas devoluciones en caliente, al considerar que se trata de una cuestión de Estado que requiere del consenso entre las principales fuerzas políticas.

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