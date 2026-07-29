Investigan una treintena de partos de brasileñas en Burgos con el mismo domicilio y acompañante

La Policía Nacional investiga 30 partos de mujeres brasileñas procedentes de diversos países de Europa que fueron atendidas en el Hospital Universitario de Burgos y que facilitaron el mismo domicilio y acompañante.

El centro hospitalario puso estos hechos en conocimiento de la Policía tras detectar un patrón común en las pacientes, comenzando la investigación según ha detallado la Subdelegación del Gobierno.

El Hospital Universitario de Burgos denunció hace un mes ante la Policía que desde mayo, ingresaron en Ginecología mujeres de nacionalidad brasileña pero con origen en varios países de Europa como Bélgica con la excusa de dar a luz en la capital después de que el embarazo se lo monitorizaran en su país de residencia.

El PSOE exige explicaciones

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de preguntas, tanto orales como escritas, ante la "gravedad" de los hechos conocidos en el centro hospitalario que, según la información conocida hasta la fecha, "podrían estar relacionados con posibles casos de explotación reproductiva".

"Si la vicepresidenta segunda tiene atribuidas las funciones de igualdad, tiene la obligación de explicar qué está haciendo para combatir nuevas formas de explotación de las mujeres", han expresado los socialistas, al tiempo que han incidido en que la Administración autonómica "no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando".

Explotación reproductiva

Exigen a la vicepresidenta que explique qué actuaciones está desarrollando desde las funciones que tiene atribuidas en materia de igualdad, si considera que la explotación reproductiva constituye una forma de violencia y explotación contra las mujeres y qué políticas públicas está impulsando para prevenir estas prácticas y proteger a las mujeres frente a cualquier forma de explotación.

Asimismo, el PSOE exige vía parlamentaria a la Consejería de Sanidad que responda sobre qué comprobaciones se realizan antes del alta para garantizar la seguridad de las madres y de los recién nacidos y si se activaron los servicios de trabajo social sanitario u otros recursos asistenciales para valorar la situación.

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