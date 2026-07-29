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Muere un hombre en Aguiño tras recibir varios disparos y detienen a su hijo como principal sospechoso

Muere un vecino de Aguiño tras recibir varios disparos de escopeta y detienen a su hijo mayor como presunto autor del crimen

Coche de Policía Nacional

Coche de Policía Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este miércoles, un joven ha sido detenido como principal sospechoso de la muerte violenta de su padre, que ha muerto en Aguiño (A Coruña) tras recibir varios disparos de arma de fuego. Los hechos se han producido en el domicilio familiar de la Rúa da Vionta de este municipio coruñés a eso de las 14:00 horas.

Atendiendo a las informaciones de EFE, la víctima fue trasladad al hospital en estado crítico, pero no pudo sobrevivir a las heridas causadas por los impactos de bala.

Confesó lo ocurrido a un vecino

El presunto autor, que confesó a uno de sus vecinos los hechos y le pidió que llamase al 112, fue arrestado. La Policía Nacional ha abierto una investigación con el fin de esclarecer el presunto parricidio.

"Un buen chaval que pasó una infancia complicada"

Según precisa 'La Voz de Galicia', el sospechoso, de unos 24 años, había trabajado en varias fábricas de la comarca, atendiendo a informaciones de su entorno, quienes lo describen como "un buen chaval que pasó una infancia complicada".

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