Vídeo: Intentan asaltar un camión en la AP-7 en Girona con una radial

Dos personas, cuya identidad se desconoce, han intentado asaltar un camión en un área de descanso de la AP-7, a la altura de Figueres, Girona, la madrugada de este martes.

En unas imágenes que ha difundido Anti-Radars Garrotxa por redes sociales, se ve cómo uno de los asaltantes utiliza una radial para cortar el candado de acceso al espacio de carga de mercancías, mientras el otro vigila a su lado, ambos con el rostro cubierto.

El vídeo lo ha grabado un camionero que dormía en la misma zona de descanso. Según ha explicado el medio local Diari de Girona, un ruido alrededor de la una de la madrugada despertó al transportista y, al comprobar qué pasaba, vio a los dos delincuentes tratando de abrir el camión estacionado delante suyo. El periódico añade que “el golpe no se habría perpetrado porque alguien habría espantado a los dos individuos”.

Los Mossos d’Esquadra de la provincia de Girona no han recibido ninguna denuncia ni tienen constancia de los hechos, pues este tipo de sucesos se acostumbran a denunciar en el lugar de destino del conductor, señalan.

El modus operandi de los grupos especializados en asaltar camiones en áreas de descanso durante la noche, conocidos como ‘teloneros’, es precisamente “cortar la lona o el precinto” de los vehículos mediante el uso de radiales, afirman los agentes.

Cataluña reduce un 50% la delincuencia en las carreteras

Los hechos delictivos conocidos en Cataluña, un total de 928, se han reducido un 50,5% durante el primer semestre de 2026, en relación con el mismo periodo del año anterior, que fueron 1.876, de acuerdo con datos de los Mossos.

Unos resultados que el cuerpo asegura, en un comunicado, que “evidencian la eficacia” del Pla Kanpai Pista, el nuevo dispositivo mediante el cual los Mossos previenen y combaten los delitos cometidos por grupos de delincuencia persistente en las principales vías de comunicación de Cataluña y en sus áreas de descanso y servicio.

El descenso de los delitos en carreteras se debe principalmente a la caída de los hurtos, que han pasado de 700 en los primeros seis meses de 2025 a 231 en el mismo periodo este año. Aun así, los hurtos continúan siendo la causa principal de denuncias.

A pesar de la mejora de los datos, la AP-7 concentró en 2025 un 85% de los delitos en vías rápidas y los agentes de seguridad viaria la continúan considerando un “corredor crítico”.

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