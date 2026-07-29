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Los héroes del fuego: José, el vecino que protegió las casas y los animales de un pueblo evacuado de Ávila

No llevan uniforme, pero también han sido imprescindibles. Mientras bomberos, brigadistas y efectivos de la UME combaten las llamas, decenas de vecinos se han convertido en héroes de los incendios. Es el caso de José, que decidió quedarse en Piedralaves (Ávila) para proteger las casas, cuidar de los animales y mantener informados a quienes tuvieron que huir.

Jose, el cerrajero voluntario de Piedralaves (Ávila)

Los héroes del fuego: José, el vecino que protegió las casas y los animales de un pueblo evacuado de Ávila | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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Mientras los incendios forestales afrontan una jornada decisiva y los equipos de extinción trabajan para consolidar los avances logrados en Madrid y Ávila, hay otros protagonistas que también han librado su propia batalla contra el fuego. Junto a bomberos, efectivos de la UME y brigadistas, decenas de vecinos se han convertido en héroes para proteger sus pueblos.

Uno de ellos es José, cerrajero en Piedralaves (Ávila). Mientras muchos de sus vecinos abandonaban sus casas, él decidió quedarse para vigilar el municipio. Durante días recorrió las calles comprobando el estado de las viviendas, llamó por teléfono y envió vídeos a los vecinos evacuados para informarles de cómo se encontraban sus casas y se encargó de alimentar a los animales que se habían quedado solos. Pendiente de cada rincón del pueblo, se convirtió en los ojos de quienes no podían regresar.

Vecinos voluntarios en Sotillo de la Adrada

Como él, numerosos voluntarios llevan días sin apenas descansar y sin ver a sus familias. Han colaborado con los equipos de emergencia en todo lo que ha estado en su mano, apoyando las labores de extinción y ayudando a proteger viviendas y explotaciones mientras las llamas seguían avanzando.

En Sotillo de la Adrada, muchos vecinos tampoco dudaron en salir con mangueras y palas para intentar frenar, de manera desesperada, el incendio cuando el fuego amenazaba con arrasar el municipio.

Los bomberos voluntarios de Casillas se sienten "abandonados"

También los bomberos voluntarios de Casillas han permanecido durante horas combatiendo las llamas para proteger el pueblo. Aseguran haberse sentido abandonados durante los primeros días de la emergencia. "Hemos dormido dos horas al día" y "hemos estado dos días solos", relatan tras jornadas interminables frente al fuego.

Gracias al trabajo conjunto de los profesionales y de estos vecinos, la situación comienza a ofrecer un respiro. Cerca de 24.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid ya han podido regresar a sus hogares y otras 20.000 han salido del confinamiento, aunque el regreso está dejando al descubierto la devastación causada por las llamas, con viviendas dañadas, montes calcinados y explotaciones afectadas.

Pese a la mejora, los servicios de emergencia mantienen la máxima vigilancia. La llegada de una nueva ola de calor y los posibles cambios de viento podrían complicar de nuevo la evolución de unos incendios que siguen activos en varios puntos del país, como Ávila, Castellón o el nuevo foco declarado en León. Entretanto, la historia de vecinos como José recuerda que, además de los grandes dispositivos de emergencia, la solidaridad y el compromiso de quienes decidieron quedarse también han sido fundamentales para proteger los núcleos urbanos.

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